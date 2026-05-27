Prime Video acaba de estrenar la segunda temporada de la serie argentina más intensa del momento

Gastón Pauls habló sobre la segunda parte en LN+: "En esta temporada, uno va empezando a entender que pasó entre esos dos hermanos que están enfrentados, qué secretos, qué silencios, qué oscuridades y mentiras hubo en la familia para que César y El Polaco terminen así".

Prime Video: ¿de qué trata la segunda temporada?

"Tres meses después de su distanciamiento, los hermanos Urrutia siguen enemistados y no parece haber tregua. Pero cuando el poder político y la policía amenazan con arrasar su mundo, deberán enfrentarse a una elección imposible: seguir divididos o dejar atrás sus diferencias aunque eso les cueste su libertad", revela la descripción de Prime Video.

En esta temporada se desplaza el eje narrativo hacia la disputa entre los hermanos, Ahora el liderazgo, las traiciones y los enfrentamientos fraternales redefinirán las lógicas de poder dentro de la barrabrava. La escalada de El Polaco a la jefatura desencadena un conflicto interno de consecuencias inéditas para la serie.

Matias Mayer Matías Mayer interpreta a El Polaco en Barrabrava. Imagen: Prime Video.

Entre las novedades del elenco aparecen figuras como Andrés Ciro Martínez, líder de Ciro y Los Persas, Gustavo Garzón, Liz Solari, Mónica Gonzaga, Pablo Alarcón, Cande Molfese y Miguel Ángel Rodríguez. La segunda temporada ya se encuentra disponible en Prime Video.

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