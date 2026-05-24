El clip más viral: la serie Off Campus recreó el vestido más icónico de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez Jennifer Lopez cambió la historia digital con su vestido. Imagen: Instagram.

Tenía mangas largas, una caída fluida y, un escote extremadamente pronunciado que llegaba hasta debajo del ombligo, sostenido apenas con un broche brillante. La tela era ligera y semitransparente, lo que le daba un efecto muy sensual y llamativo mientras caminaba.

Off Campus recreó el vestido de JLo

Ahora, más de dos décadas después, ese look volvió a convertirse en protagonista en la serie Off Campus, que sorprendió a los fans con una recreación tan nostálgica como impactante.

El vestido aparece en el episodio 2, en una escena durante una fiesta de disfraces temática de “dúos dinámicos”. Allí aparece Allie Hayes, personaje interpretado por Mika Abdalla, luciendo una versión hecha a medida del emblemático vestido tropical de Versace.

Mika Abdalla

A su lado se encuentra Dean Di Laurentis, interpretado por Stephen Kalyn, recreando el estilo de Ben Affleck. Un guiño directo a una de las parejas más comentadas de Hollywood en los 2000... y en la reciente actualidad.

El vestido de la serie fue creado a medida por Charlene Akuamoah, diseñadora de vestuario radicada en Toronto que ha trabajado en múltiples series y películas. "Recorrimos la tierra para encontrar una tela lo más similar posible a la original. Una vez que llegó, nos dimos cuenta de que el color estaba apagado. Así que todo el rollo de tela tuvo que ser rociado para conseguir el tono perfecto de verde", escribió en un comunicado en sus redes.

Embed - Charlene Akuamoah on Instagram: "Can we talk about THE dress? I can’t even count the amount of questions I’ve gotten on this dress so let’s chat! With the help of my right hand @kelsey.chobotar and my buyer Jo, we scoured the earth to find fabric that was as similar as possible to the original. Once it arrived, we realized the colour was off. So the entire roll of fabric had to be sprayed to get the perfect shade of green thanks to @sagelovett @lovettstudios. Once that was done my insanely talented sewer @evancworkshop did what needed to be done (he even made a back up dress in case something happened to the original). We had a million fittings for this to make sure it fit just right and on the day made sure @mika.abdalla was taped within an inch of her life so she could change all of our lives. EVERYONE SAY THANK YOU EVAN! #OffCampus #jlo" View this post on Instagram

Además, contó que tuvieron un millón de pruebas para asegurarse de que el vestido quedara bien. El resultado no pasó desapercibido, pues la recreación rápidamente comenzó a circular en redes y generó una ola de comentarios entre los fanáticos.