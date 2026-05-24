Off Campus se estrenó el 13 de mayo, convertiéndose en la serie más vistas de Prime Video. Además, ha dado que hablar en las redes sociales: "Esta serie alteró mi química cerebral", "Ya pasaron dos días, ¿cuándo tendremos la segunda temporada?". Recientemente, el debate se dio en torno al vestido que recrearon en homenaje a Jennifer Lopez.
El clip más viral: la serie Off Campus recreó el vestido más icónico de Jennifer Lopez
La serie que todos están viendo le hizo un homenaje a Jennifer Lopez. Uno de los personajes lució un vestido similar al de JLo en los Grammy del 2000
JLo lució el icónico vestido de Versace en la ceremonia de los Grammy en el 2000. Se convirtió en uno de los looks más emblemáticos de la moda, de hecho, la constante búsqueda de fotos del vestido inspiró la creación de Google Images, la herramienta de búsqueda de imágenes del gigante tecnológico.
En 2020, la cantante cerró el desfile de Versace S/S con una versión actualizada del vestido que presentó en el 2000. Era un diseño de seda translúcida con estampado tropical en tonos verdes y turquesas, inspirado en hojas de selva.
Tenía mangas largas, una caída fluida y, un escote extremadamente pronunciado que llegaba hasta debajo del ombligo, sostenido apenas con un broche brillante. La tela era ligera y semitransparente, lo que le daba un efecto muy sensual y llamativo mientras caminaba.
Off Campus recreó el vestido de JLo
Ahora, más de dos décadas después, ese look volvió a convertirse en protagonista en la serie Off Campus, que sorprendió a los fans con una recreación tan nostálgica como impactante.
El vestido aparece en el episodio 2, en una escena durante una fiesta de disfraces temática de “dúos dinámicos”. Allí aparece Allie Hayes, personaje interpretado por Mika Abdalla, luciendo una versión hecha a medida del emblemático vestido tropical de Versace.
A su lado se encuentra Dean Di Laurentis, interpretado por Stephen Kalyn, recreando el estilo de Ben Affleck. Un guiño directo a una de las parejas más comentadas de Hollywood en los 2000... y en la reciente actualidad.
El vestido de la serie fue creado a medida por Charlene Akuamoah, diseñadora de vestuario radicada en Toronto que ha trabajado en múltiples series y películas. "Recorrimos la tierra para encontrar una tela lo más similar posible a la original. Una vez que llegó, nos dimos cuenta de que el color estaba apagado. Así que todo el rollo de tela tuvo que ser rociado para conseguir el tono perfecto de verde", escribió en un comunicado en sus redes.
Además, contó que tuvieron un millón de pruebas para asegurarse de que el vestido quedara bien. El resultado no pasó desapercibido, pues la recreación rápidamente comenzó a circular en redes y generó una ola de comentarios entre los fanáticos.