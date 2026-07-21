Rutina de noche para piel grasa para no despertar con el rostro brillante

La piel debe limpiarse al menos dos veces por día: por la mañana y por la noche.

Tónico

Este paso es opcional, pero es recomendable. Te aconsejamos buscar uno que tenga ácido salicílico o niacinamida. Este producto ayuda a cerrar poros y a controlar el exceso de grasa. El tónico suele aplicarse de a pequeños toques, y algunos emplean un disco de algodón.

Sérum

Un sérum con niacinamida ayuda a controlar la grasa; uno con ácido salicílico sirve para reducir o controlar el acné; y uno con ácido hialurónico brinda hidratación ligera. Recuerda que el sérum debe aplicarse en pequeñas cantidades, por lo general vienen con goteros para no desperdiciar producto.

Los sérums deben aplicarse en pocas cantidades.

Contorno de ojos

Aplica una pequeña cantidad de este producto, el cual sirve para hidratar y para prevenir líneas de expresión.

Hidratante

Aunque no lo creas, las pieles grasas también necesitan hidratarse. Este paso es muy importante y se debe elegir uno que sea oil-free o en gel. Mantiene el equilibrio de la piel. Los productosque se son oil-free ayudan a evitar el efecto rebote de sebo que suelen genera otro tipo de productos de skincare. Recuerda aplicar crema también en la zona del cuello, y haciendo movimientos hacia arriba y nunca hacia abajo.

¿Qué hacer por la mañana?

Durante la mañana, puedes repetir todos los pasos mencionados previamente, pero sumando un protector solar con FPS 30+ o 50+ de textura no comedogénica, diseñado específicamente para pieles mixtas a grasas.