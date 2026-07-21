Rutina de noche para piel grasa para no despertar con el rostro brillante

Quienes tienen piel grasa saben que algunos productos de skincare terminan aumentando el sebo presente en el cutis. Es por ello que es muy importante contar con una rutina que sea apta para piel grasa, la cual te explicaremos a continuación.
Rutina de noche para una persona con piel grasa
Limpieza
Usar un gel limpiador (oil-free), el cual ayuda a eliminar la grasa y la suciedad. El rostro debe lavarse con este producto por unos 30-60 segundos. Esta limpieza puede repetirse por la mañana.
Tónico
Este paso es opcional, pero es recomendable. Te aconsejamos buscar uno que tenga ácido salicílico o niacinamida. Este producto ayuda a cerrar poros y a controlar el exceso de grasa. El tónico suele aplicarse de a pequeños toques, y algunos emplean un disco de algodón.
Sérum
Un sérum con niacinamida ayuda a controlar la grasa; uno con ácido salicílico sirve para reducir o controlar el acné; y uno con ácido hialurónico brinda hidratación ligera. Recuerda que el sérum debe aplicarse en pequeñas cantidades, por lo general vienen con goteros para no desperdiciar producto.
Contorno de ojos
Aplica una pequeña cantidad de este producto, el cual sirve para hidratar y para prevenir líneas de expresión.
Hidratante
Aunque no lo creas, las pieles grasas también necesitan hidratarse. Este paso es muy importante y se debe elegir uno que sea oil-free o en gel. Mantiene el equilibrio de la piel. Los productosque se son oil-free ayudan a evitar el efecto rebote de sebo que suelen genera otro tipo de productos de skincare. Recuerda aplicar crema también en la zona del cuello, y haciendo movimientos hacia arriba y nunca hacia abajo.
¿Qué hacer por la mañana?
Durante la mañana, puedes repetir todos los pasos mencionados previamente, pero sumando un protector solar con FPS 30+ o 50+ de textura no comedogénica, diseñado específicamente para pieles mixtas a grasas.
En pocas palabras
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- Rutina de noche: Recomendaciones de skincare para piel grasa que incluyen limpieza, tónico, sérum, contorno de ojos e hidratante.
- Ingredientes clave: Se sugiere buscar productos con ácido salicílico, niacinamida o ácido hialurónico para controlar grasa y mejorar la piel.
- Protección matutina: Por la mañana, se suma protector solar no comedogénico (FPS 30+ o 50+) para pieles mixtas a grasas.
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