Cómo maquillarse para alentar a la Scaloneta pero sin dañarse la piel

Maquillaje para alentar a la Scaloneta. Canva

Base y emparejado de tonos

Las bases líquidas y correctores como por ejemplo los de la línea Power Stay son una muy buena opción: son intransferibles, de larga duración y a prueba de transpiración y humedad. Un tip clave consiste en sellar el polvo compacto matificante.

Mirada albiceleste

Para los ojos, una buena opción es el delineador Power Stay de Avon, en sus versiones azul cobalto y turquesa, da un trazo preciso e intenso gracias a su alta pigmentación y larga duración. Puede usarse tanto como delineador o esfumarse como sombra. También se puede usar un delineador dorado metalizado en el lagrimal, inspirado en el Sol de Mayo.

Maquillaje para alentar a la Scaloneta. Canva

Como producto final podés sumar los famosos "pinta caras" que vienen en formato stick, lo cual los vuelve mucho más fáciles de manipular y de poder pintarse en las mejillas o cachetes la bandera argentina. Si te estás preguntando cómo quitarse este maquillaje una vez que finalice el día, lo mejor es recurrir al agua micelar o desmaquillante, un jabón en gel para limpiar toda la cara, y finalizar con una buena cantidad de crema para que la piel quede bien hidratada.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.