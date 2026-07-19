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Cómo maquillarse para alentar a la Scaloneta pero sin dañarse la piel

Gracias a este paso a paso podrás lucir tu los colores de la bandera argentina en tu piel, pero sin dañar tu cutis

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Así podrás alentar a la Scaloneta con tu maquillaje: tips para cuidar tu piel

Así podrás alentar a la Scaloneta con tu maquillaje: tips para cuidar tu piel

La pasión no se explica, se viste y se expresa de muchas manera. En plena época de cábalas y tradiciones, el celeste y blanco se convierte en el color de la temporada. Para vivir la fiesta del deporte, la reconocida marca Avon armó una rutina de maquillaje ideal para alentar a la Scaloneta.

¿Cómo maquillarse la piel para alentar a la Scaloneta pero sin dañarla?

Preparar la piel

Hidratar la piel antes de maquillarse es indispensable para que los productos queden con un aspecto uniforme y natural. Las cremas hidratantes ayudan a que el maquillaje se asiente por mayor tiempo, sin necesidad de utilizar un primer. Esto es vital en invierno, cuando el frío tiende a resecar la piel más de lo normal, asegurando que tu look aguante hasta el último minuto del partido.

Maquillaje para alentar a la Scaloneta.&nbsp;

Maquillaje para alentar a la Scaloneta.

Base y emparejado de tonos

Las bases líquidas y correctores como por ejemplo los de la línea Power Stay son una muy buena opción: son intransferibles, de larga duración y a prueba de transpiración y humedad. Un tip clave consiste en sellar el polvo compacto matificante.

Mirada albiceleste

Para los ojos, una buena opción es el delineador Power Stay de Avon, en sus versiones azul cobalto y turquesa, da un trazo preciso e intenso gracias a su alta pigmentación y larga duración. Puede usarse tanto como delineador o esfumarse como sombra. También se puede usar un delineador dorado metalizado en el lagrimal, inspirado en el Sol de Mayo.

Maquillaje para alentar a la Scaloneta.&nbsp;

Maquillaje para alentar a la Scaloneta.

Como producto final podés sumar los famosos "pinta caras" que vienen en formato stick, lo cual los vuelve mucho más fáciles de manipular y de poder pintarse en las mejillas o cachetes la bandera argentina. Si te estás preguntando cómo quitarse este maquillaje una vez que finalice el día, lo mejor es recurrir al agua micelar o desmaquillante, un jabón en gel para limpiar toda la cara, y finalizar con una buena cantidad de crema para que la piel quede bien hidratada.

*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.

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