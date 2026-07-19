Cómo maquillarse para alentar a la Scaloneta pero sin dañarse la piel

La pasión no se explica, se viste y se expresa de muchas manera. En plena época de cábalas y tradiciones, el celeste y blanco se convierte en el color de la temporada. Para vivir la fiesta del deporte, la reconocida marca Avon armó una rutina de maquillaje ideal para alentar a la Scaloneta.
¿Cómo maquillarse la piel para alentar a la Scaloneta pero sin dañarla?
Preparar la piel
Hidratar la piel antes de maquillarse es indispensable para que los productos queden con un aspecto uniforme y natural. Las cremas hidratantes ayudan a que el maquillaje se asiente por mayor tiempo, sin necesidad de utilizar un primer. Esto es vital en invierno, cuando el frío tiende a resecar la piel más de lo normal, asegurando que tu look aguante hasta el último minuto del partido.
Base y emparejado de tonos
Las bases líquidas y correctores como por ejemplo los de la línea Power Stay son una muy buena opción: son intransferibles, de larga duración y a prueba de transpiración y humedad. Un tip clave consiste en sellar el polvo compacto matificante.
Mirada albiceleste
Para los ojos, una buena opción es el delineador Power Stay de Avon, en sus versiones azul cobalto y turquesa, da un trazo preciso e intenso gracias a su alta pigmentación y larga duración. Puede usarse tanto como delineador o esfumarse como sombra. También se puede usar un delineador dorado metalizado en el lagrimal, inspirado en el Sol de Mayo.
Como producto final podés sumar los famosos "pinta caras" que vienen en formato stick, lo cual los vuelve mucho más fáciles de manipular y de poder pintarse en las mejillas o cachetes la bandera argentina. Si te estás preguntando cómo quitarse este maquillaje una vez que finalice el día, lo mejor es recurrir al agua micelar o desmaquillante, un jabón en gel para limpiar toda la cara, y finalizar con una buena cantidad de crema para que la piel quede bien hidratada.
*Diario UNO no mantiene ninguna relación comercial con ninguna de las marcas mencionadas en la nota.