"Llegó el General San Martín a Nueva York": la historia del mendocino que logró la entrada a la final

"El General llegó a Nueva York".
Con esa frase, Emiliano Nicolás Molina volvió a conquistar las redes sociales. El mendocino que decidió seguir a la Selección argentina caracterizado como el General José de San Martín ya está en la ciudad donde este domingo se disputará la esperada final del Mundial frente a España.
Desde que comenzó el torneo, Molina se transformó en uno de los hinchas más fotografiados. Su uniforme militar, el bicornio, la banda celeste y blanca y el sable lo convirtieron en un personaje imposible de pasar por alto entre miles de camisetas argentinas. En cada estadio, decenas de fanáticos le pidieron fotos y videos, mientras turistas de distintos países se interesaban por conocer la historia del Padre de la Patria.
El mendocino, orgulloso de representar la tierra sanmartiniana, explicó desde el primer día que eligió ese personaje porque quería rendir homenaje al Libertador y, al mismo tiempo, llevar un pedazo de la historia argentina a cada rincón del Mundial.
San Martín junto a la Scaloneta en la final
Ahora, con la clasificación de la Scaloneta a la gran final, el viaje sumó un nuevo capítulo. Apenas llegó a Nueva York publicó una fotografía acompañado de su clásica vestimenta y una frase que rápidamente comenzó a compartirse entre sus seguidores: "El General llegó a Nueva York".
Como ocurrió en cada partido de la Selección, todo indica que este domingo volverá a ocupar un lugar en las tribunas convertido en uno de los hinchas más originales del Mundial, llevando la figura de San Martín allí donde juegue Argentina.