"Llegó el General San Martín a Nueva York": la historia del mendocino que logró la entrada a la final

Con esa frase, Emiliano Nicolás Molina volvió a conquistar las redes sociales. El mendocino que decidió seguir a la Selección argentina caracterizado como el General José de San Martín ya está en la ciudad donde este domingo se disputará la esperada final del Mundial frente a España.

Emiliano Molina se hizo conocido en todos los partidos por su atuendo emulando al general. Ahora llegó nada menos que a la final. Aquí, junto a hinchas argentinos que se encuentra por las calles.

Desde que comenzó el torneo, Molina se transformó en uno de los hinchas más fotografiados. Su uniforme militar, el bicornio, la banda celeste y blanca y el sable lo convirtieron en un personaje imposible de pasar por alto entre miles de camisetas argentinas. En cada estadio, decenas de fanáticos le pidieron fotos y videos, mientras turistas de distintos países se interesaban por conocer la historia del Padre de la Patria.