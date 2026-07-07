El mendocino Emiliano Molina reapareció en el Mundial vestido de San Martín para apoyar a la Selección

Después de haber vivido la pasión de Rusia 2018 y la histórica consagración en Qatar 2022, Emiliano regresó a una Copa del Mundo con una promesa: llevar la figura del General San Martín a cada estadio donde juegue Argentina.

La capa, el uniforme y la impronta sanmartiniana volvieron a convertirse en un imán para hinchas de todo el mundo, que le pidieron fotos y se interesan por el héroe de la Patria.