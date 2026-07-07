La imagen vuelve a repetirse, pero esta vez en un nuevo escenario del Mundial 2026. Emiliano Nicolás Molina, el joven mendocino que llamó la atención por recorrer el Mundial vestido de General José de San Martín, alentó este martes desde la cancha a la Selección argentina en el agónico duelo ante Egipto.
El mendocino Emiliano Molina reapareció en el Mundial vestido de San Martín para apoyar a la Selección
El mendocino que convirtió al Libertador en un símbolo de aliento argentino se sumó otra vez al Mundial para acompañar a la Scaloneta frente a Egipto
Después de haber vivido la pasión de Rusia 2018 y la histórica consagración en Qatar 2022, Emiliano regresó a una Copa del Mundo con una promesa: llevar la figura del General San Martín a cada estadio donde juegue Argentina.
La capa, el uniforme y la impronta sanmartiniana volvieron a convertirse en un imán para hinchas de todo el mundo, que le pidieron fotos y se interesan por el héroe de la Patria.
Esta tarde, otra vez con San Martín entre los hinchas, Emiliano dijo presente para alentar a la Selección en un nuevo desafío mundialista en un partido que culminó 3 a 2 en una remontada histórica. Una postal bien argentina que mezcló historia, identidad y fútbol, y que volvió a tener a un mendocino como protagonista entre las tribunas.