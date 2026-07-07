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Triunfazo argentino: rebeldía y muestra de carácter para seguir soñando

La Selección argentina dio una nueva muestra de carácter ante Egipto. Vimos un acto de rebeldía total de un equipo que tiene jerarquía absoluta

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
La Selección argentina dio una muestra de carácter y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026.

La Selección argentina dio una muestra de carácter y se metió entre los ocho mejores del Mundial 2026.

La Selección argentina ganó un partido épico. Por donde se lo mire. Hay una paradoja: estando 0-2, para mí era el mejor partido en el Mundial 2026. No así el de Messi, que tuvo un primer tiempo muy errático con el penal errado incluso. Pero a nivel colectivo estaba jugando el mejor partido del torneo, incluso perdiendo 2 a 0.

Acá hay un problema y un llamado de atención: otra vez le hacen goles con pocas llegadas. A Argentina no le llegaron tanto, pero las que le llegaron, le marcaron. Y después hay un acto de rebeldía total de un equipo que tiene jerarquía absoluta. Te da vuelta en 15 minutos un encuentro que estaba enterrado. Estaba sepultado.

Argentina y un acto de rebeldía en Atlanta

Messi, otra vez Messi. No hay mucho más para para agregar de un tipo que todo lo hace épico. Había errado el penal, sin embargo, tira el centro de gol de Cuti Romero, hace el empate y se puso el equipo al hombro. Una vez más.

Enorme partido de Cuti y de Lisandro Martínez. Muy buen partido de Tagliafico. Muy buen partido de Enzo haciéndose cargo en los momentos complicados. Aciertos de Paredes. Pero hay algunos temas a tener en cuenta. El de lateral derecho, Molina jugó muy mal. Errático con la pelota y mal con la marca. Otra vez el 9. Le dieron la chance a Julián. Si bien corrió e hizo el desgaste, no tuvo un partido descollante. El que entró, en este caso bien, fue Lautaro. Participa en el segundo y en el tercero con un centro quirúrgico a Enzo Fernández.

Se vendrá Kansas ahora. No hay mucho margen, porque se juega cada cuatro días. En el horizonte, el rival que toque será a tener en cuenta. Hubo una alarma con Cabo Verde. Hubo una alarma más fuerte con Egipto. Pero el equipo sigue respondiendo.

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