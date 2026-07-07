Triunfazo argentino: rebeldía y muestra de carácter para seguir soñando

Acá hay un problema y un llamado de atención: otra vez le hacen goles con pocas llegadas. A Argentina no le llegaron tanto, pero las que le llegaron, le marcaron. Y después hay un acto de rebeldía total de un equipo que tiene jerarquía absoluta. Te da vuelta en 15 minutos un encuentro que estaba enterrado. Estaba sepultado.

Argentina y un acto de rebeldía en Atlanta

Messi, otra vez Messi. No hay mucho más para para agregar de un tipo que todo lo hace épico. Había errado el penal, sin embargo, tira el centro de gol de Cuti Romero, hace el empate y se puso el equipo al hombro. Una vez más.