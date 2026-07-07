Triunfazo argentino: rebeldía y muestra de carácter para seguir soñando

Enorme partido de Cuti y de Lisandro Martínez. Muy buen partido de Tagliafico. Muy buen partido de Enzo haciéndose cargo en los momentos complicados. Aciertos de Paredes. Pero hay algunos temas a tener en cuenta. El de lateral derecho, Molina jugó muy mal. Errático con la pelota y mal con la marca. Otra vez el 9. Le dieron la chance a Julián. Si bien corrió e hizo el desgaste, no tuvo un partido descollante. El que entró, en este caso bien, fue Lautaro. Participa en el segundo y en el tercero con un centro quirúrgico a Enzo Fernández.
Se vendrá Kansas ahora. No hay mucho margen, porque se juega cada cuatro días. En el horizonte, el rival que toque será a tener en cuenta. Hubo una alarma con Cabo Verde. Hubo una alarma más fuerte con Egipto. Pero el equipo sigue respondiendo.