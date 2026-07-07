Scaloni reveló el llamativo apodo que le puso el plantel de la Selección argentina

En el documental denominado "El método Scaloni", que sale en la plataforma Flow poco antes del comienzo del Mundial, el arquero albiceleste Emiliano Dibu Martínez contó cuando surgió el apodo de Scaloni al decir: "Habló dos minutos y empezó a llorar. 'Bueno, quiero decirles...' .Y no podía, era llorar y llorar, cuando quería hablar, peor".
Lionel Messi dijo al respecto: "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'. No sé si alguno terminó diciendo algo".
Samuel contó que a Scaloni le dicen La llorona
"Nosotros a veces lo cargamos a Scaloni, le decimos: 'Ahí viene la llorona'. Esa vez vino, pero para todos. No podíamos hablar...", dijo Walter Samuel -el ayudante de campo del DT albiceleste-, quien también habló en la serie.