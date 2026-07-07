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Scaloni reveló el llamativo apodo que le puso el plantel de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló este martes tras el triunfo épico sobre Egipto el gracioso apodo que le puso el plantel albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni contó el apodo que le puso el plantel de la Selección argentina.

Scaloni contó el apodo que le puso el plantel de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, vivió un gracioso momento. Cuando todavía le duraba la emoción por el increíble triunfo de la Albiceleste sobre Egipto por 3 a 2, por los octavos de final del Mundial 2026, reveló este martes el gracioso apodo que le pusieron sus dirigidos.

"Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces salen las lágrimas. Hoy salieron en el vestuario también. Los chicos hasta me dicen La llorona, pero no me importa porque vivir esta emoción para mí, para el Ratón (Ayala), para Pablo (Aimar), para Walter (Samuel), para todos los que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble", dijo Scaloni, el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

Scaloni es muy emotivo y por eso le pusieron un apodo.

Scaloni es muy emotivo y por eso le pusieron un apodo.

"Yo no sé lo que pensarán los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría de los que se hicieron entrenadores lo hicieron por momentos como el de hoy, por la adrenalina de llegara ganar algo, por intentar darlo vuelta cuando vas perdiendo. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo", añadió el DT nacido hace 48 años en Pujato, Santa Fe.

En el documental denominado "El método Scaloni", que sale en la plataforma Flow poco antes del comienzo del Mundial, el arquero albiceleste Emiliano Dibu Martínez contó cuando surgió el apodo de Scaloni al decir: "Habló dos minutos y empezó a llorar. 'Bueno, quiero decirles...' .Y no podía, era llorar y llorar, cuando quería hablar, peor".

Lionel Messi dijo al respecto: "Cuando va a hablar medio que dice: 'No puedo, no puedo. Pablo, hablá vos'. Y le contesta: 'Yo tampoco'. No sé si alguno terminó diciendo algo".

Samuel contó que a Scaloni le dicen La llorona

"Nosotros a veces lo cargamos a Scaloni, le decimos: 'Ahí viene la llorona'. Esa vez vino, pero para todos. No podíamos hablar...", dijo Walter Samuel -el ayudante de campo del DT albiceleste-, quien también habló en la serie.

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