Scaloni reveló el llamativo apodo que le puso el plantel de la Selección argentina

"Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces salen las lágrimas. Hoy salieron en el vestuario también. Los chicos hasta me dicen La llorona, pero no me importa porque vivir esta emoción para mí, para el Ratón (Ayala), para Pablo (Aimar), para Walter (Samuel), para todos los que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble", dijo Scaloni, el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

Scaloni es muy emotivo y por eso le pusieron un apodo.

"Yo no sé lo que pensarán los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría de los que se hicieron entrenadores lo hicieron por momentos como el de hoy, por la adrenalina de llegara ganar algo, por intentar darlo vuelta cuando vas perdiendo. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo", añadió el DT nacido hace 48 años en Pujato, Santa Fe.