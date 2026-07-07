"¡Qué grupo de jugadores!": así reaccionó Lionel Scaloni a cada gol de la Albiceleste

Argentina 3 - Egipto 2

Enzo Fernández fue el encargado de enmarcar un momento para el recuerdo a los 92 minutos:

Lionel Scaloni: "¡Qué grupo de jugadores!"

Una vez finalizo el partido Scaloni habló con la prensa de manera obligada ya que así lo indica el protocolo; no obstante, poco pudo declarar: "No puedo levantar la mirada".

Estoy muy emocionado, qué grupos de jugadores, hermano. Estoy muy emocionado, qué grupos de jugadores, hermano.

Fueron escuetas y emocionantes las declaraciones del entrenador argentino que puso a la Albiceleste, nuevamente, en los cuartos de final.