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Muy emocionante

"¡Qué grupo de jugadores!": así reaccionó Lionel Scaloni a cada gol de la Albiceleste

Tras eliminar a Egipto Lionel Scaloni enfrentró las cámaras para dejar un relato que quedará grabado en el corazón de los argentinos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Scaloni logró la épica.

Lionel Scaloni logró la épica.

Lionel Scaloni vivió un partido muy intenso ya que tuvo que soportar estar por debajo del marcador durante 79 minutos; no obstante, la Selección argentina no "nos dejó a gamba" y se quedó con un triunfo histórico donde el entrenador fue determinante.

Lionel Scaloni ya sac&oacute; el pasaje a cuartos de final del Mundial.

Lionel Scaloni ya sacó el pasaje a cuartos de final del Mundial.

Así reaccionó Lionel Scaloni a cada gol de Argentina

Argentina 1 - Egipto 2

Cuti Romero marcó el descuento en el minuto 79:

Argentina 2 - Egipto 2

Lionel Messi convirtió el empate a los 83:

Argentina 3 - Egipto 2

Enzo Fernández fue el encargado de enmarcar un momento para el recuerdo a los 92 minutos:

Lionel Scaloni: "¡Qué grupo de jugadores!"

Una vez finalizo el partido Scaloni habló con la prensa de manera obligada ya que así lo indica el protocolo; no obstante, poco pudo declarar: "No puedo levantar la mirada".

Estoy muy emocionado, qué grupos de jugadores, hermano. Estoy muy emocionado, qué grupos de jugadores, hermano.

Fueron escuetas y emocionantes las declaraciones del entrenador argentino que puso a la Albiceleste, nuevamente, en los cuartos de final.

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