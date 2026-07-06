El torneo Apertura de handball que organiza y fiscaliza Amebal -Asociación Mendocina de Balonmano- coronó a los campeones de la Liga de Honor, en una jornada disputada, este domingo, en el estadio Poliguay, de Guaymallén con la alegría final para las chicas de Municipalidad de Maipú y los varones de UNCuyo.
El Torneo Apertura de Amebal coronó a UNCuyo y Municipalidad de Maipú
Se jugaron las finales de la Liga de Honor para el Torneo Apertura de handball de la Amebal. En damas festejó Municipalidad de Maipú, y en varones, UNCuyo
Fueron dos cruces entre ambas instituciones en femenino y masculino y les tocó ganar uno a cada uno en donde las damas municipales maipucinas superaron a las Verdes de la UNCuyo por 29 a 24 (13-13 en el primer tiempo), en tanto los hombres Universitarios lograron el festejo mayor frente a Municipalidad de Maipú por 28 a 25.
La final del femenino para Municipalidad de Maipú
La final se jugó a partido único y luego de la igualdad en 13 goles del primer tiempo, el equipo de la Municipalidad de Maipú pudo sacar la diferencia en el segundo parcial. El desequilibrio se vio por el centro con Luciana Zafarana y Sofía Manzano sumando los aportes de Romina Díaz y por la banda aparecieron los goles de Julieta Pelatay.
Municipalidad de Maipú (29): Convirtieron, Luciana Zafarana, 6; Sofía Manzano, 6; Julieta Peletay, 5; Romina Díaz, 4; Giuliana Zafarana, 3; Benito Amparo, 3; Lucía Rejón, 1; Guadalupe Olivares, 1; Además jugaron: Estefanía Montiel, Josefina López, Camila García, Rosario Barroso y Greta Dorador dirigidas por Gaspar Pona secundado por Miguel Jouas y Gustavo Latuf.
UNCuyo (25): Convirtieron, Clara Bellido, 5; Trinidad Kristich, 5; Gisel Muñoz, 3; Victoria Di Paolo, 3; Julieta Citro, 2; Azul Rodríguez, 2; Marina Morán, 2; Valentina Catapano, 1; Lilian Hernández, 1; Yazmín Márquez, 1; No anotaron: Fernanda Blanco, Luciana Bustos, Martina Kristich y Johanna Marsonet. Fueron dirigidas por Hebe Caballero ayudada por Ana Alonso y Lautaro Herrera.
UNCuyo con el título masculino de Amebal
La ventaja alcanzada al promediar el segundo tiempo les dio el triunfo definitivo a los varones universitarios frente a la Muni maipucina. En la primera parte el equipo municipal llegó a sacar 4 goles de ventaja con la capacidad de Giuliano Lucentini con sus tiros externos por abajo. Pero en los 10 minutos finales los universitarios emparejaron con Felipe Bouzo y la terea de los hermanos Tomás y Renzo Isgró y fundamentalmente las atajadas de Matías Aberastain para terminar igualados 14-14.
En el segundo parcial continúo la buena tarea del arquero y fueron punzantes los ataques de los wines y los contragolpes. Se fue la U a 4 de ventaja y supo mantener la diferencia a pesar de alguna reacción que intentaron sus rivales.
La U estaba concentrado, no cometía errores y mientras pasaban los minutos continuaba resistiendo con el marcador a su favor y con variantes de ataque.
UNCuyo (28): Convirtieron, Felipe Bouzo, 4; Bautista Sánchez, 4; Simón Conderelli, 4; Renzo Isgró, 4; Tomás Isgró, 3; Lucas Riquero, 3; Valentín Campini, 3; Mateo Isgró, 2; y Tomás Montigel, 1. No convirtieron: Federico Arribier, Agustín Morán, Matías Aberastain, Agustín López, Felipe Dimaría, Matías Aguilar y Cristian Viciana. El DT es Federico De Cara, con Andrés Castro y Cristian Montigel de ayudantes.
Municipalidad de Maipú (25: Convirtieron, Giuliano Lucentini, 8; Juan Cuello, 5; Francisco Rossi, 5; Luciano Faraz, 2; Santiano Sola, 1; Lautaro Chávez, 1; Adriano Aisi, 1; Nicolás Faraz, 1; Juan Sola, 1. No convirtieron: Ignacio Guidolín, Santino Mazzaresi, Máximo Pérez, Mauro Ortega, Ramiro Moutañoli, Mautaro Cortes y Nicolás Stocco. Dirigidos por Gaspar Pona y secundado por Miguel Jouas y Gustavo Latuf.
Fuente: Prensa Amebal