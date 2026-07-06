El Torneo Apertura de Amebal coronó a UNCuyo y Municipalidad de Maipú

La maipucina Julieta Peletay fue la MVP de la final del Torneo Apertura de Amebal. Foto: Gentileza Prensa de Amebal

Municipalidad de Maipú (29): Convirtieron, Luciana Zafarana, 6; Sofía Manzano, 6; Julieta Peletay, 5; Romina Díaz, 4; Giuliana Zafarana, 3; Benito Amparo, 3; Lucía Rejón, 1; Guadalupe Olivares, 1; Además jugaron: Estefanía Montiel, Josefina López, Camila García, Rosario Barroso y Greta Dorador dirigidas por Gaspar Pona secundado por Miguel Jouas y Gustavo Latuf.

UNCuyo (25): Convirtieron, Clara Bellido, 5; Trinidad Kristich, 5; Gisel Muñoz, 3; Victoria Di Paolo, 3; Julieta Citro, 2; Azul Rodríguez, 2; Marina Morán, 2; Valentina Catapano, 1; Lilian Hernández, 1; Yazmín Márquez, 1; No anotaron: Fernanda Blanco, Luciana Bustos, Martina Kristich y Johanna Marsonet. Fueron dirigidas por Hebe Caballero ayudada por Ana Alonso y Lautaro Herrera.

Penal para UNCuyo. Una gran final jugaron universitarios y maipucinos en el Poliguay. Foto: Gentileza Prensa de Amebal

UNCuyo con el título masculino de Amebal

La ventaja alcanzada al promediar el segundo tiempo les dio el triunfo definitivo a los varones universitarios frente a la Muni maipucina. En la primera parte el equipo municipal llegó a sacar 4 goles de ventaja con la capacidad de Giuliano Lucentini con sus tiros externos por abajo. Pero en los 10 minutos finales los universitarios emparejaron con Felipe Bouzo y la terea de los hermanos Tomás y Renzo Isgró y fundamentalmente las atajadas de Matías Aberastain para terminar igualados 14-14.

En el segundo parcial continúo la buena tarea del arquero y fueron punzantes los ataques de los wines y los contragolpes. Se fue la U a 4 de ventaja y supo mantener la diferencia a pesar de alguna reacción que intentaron sus rivales.

La U estaba concentrado, no cometía errores y mientras pasaban los minutos continuaba resistiendo con el marcador a su favor y con variantes de ataque.

Festejo Verde. La UNCuyo le ganó en masculino a la Municipalidad de Maipú. Foto: Gentileza Prensa de Amebal

UNCuyo (28): Convirtieron, Felipe Bouzo, 4; Bautista Sánchez, 4; Simón Conderelli, 4; Renzo Isgró, 4; Tomás Isgró, 3; Lucas Riquero, 3; Valentín Campini, 3; Mateo Isgró, 2; y Tomás Montigel, 1. No convirtieron: Federico Arribier, Agustín Morán, Matías Aberastain, Agustín López, Felipe Dimaría, Matías Aguilar y Cristian Viciana. El DT es Federico De Cara, con Andrés Castro y Cristian Montigel de ayudantes.

Municipalidad de Maipú (25: Convirtieron, Giuliano Lucentini, 8; Juan Cuello, 5; Francisco Rossi, 5; Luciano Faraz, 2; Santiano Sola, 1; Lautaro Chávez, 1; Adriano Aisi, 1; Nicolás Faraz, 1; Juan Sola, 1. No convirtieron: Ignacio Guidolín, Santino Mazzaresi, Máximo Pérez, Mauro Ortega, Ramiro Moutañoli, Mautaro Cortes y Nicolás Stocco. Dirigidos por Gaspar Pona y secundado por Miguel Jouas y Gustavo Latuf.

Fuente: Prensa Amebal