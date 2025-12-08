Mundial de Handball femenino 2025: La Garra, con Ayelén García, se despidió con una victoria

En un partido durísimo jugado en Rotterdam y con un gol en el último segundo de Giuliana Gavilán, Argentina venció por 30-29 a las tunecinas y se despidió de la mejor manera del certamen que se juega en Países Bajos y Alemania.

garra 1

La sanrafaelina Ayelén García marcó 4 goles y completó un buen Mundial de Handball con 9 conquistas en 6 encuentros. La otra mendocina del plantel nacional fue Macarena Sans, pero una lesión en el primer partido la dejó afuera.