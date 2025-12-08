Mundial de Handball femenino 2025: La Garra, con Ayelén García, se despidió con una victoria

La Garra, con la mendocina Ayelén García, se despidió del Mundial de Handball femenino 2025 con una victoria ante Túnez, la segunda en la competencia y la única que pudo obtener en la Main Round.
En un partido durísimo jugado en Rotterdam y con un gol en el último segundo de Giuliana Gavilán, Argentina venció por 30-29 a las tunecinas y se despidió de la mejor manera del certamen que se juega en Países Bajos y Alemania.
La sanrafaelina Ayelén García marcó 4 goles y completó un buen Mundial de Handball con 9 conquistas en 6 encuentros. La otra mendocina del plantel nacional fue Macarena Sans, pero una lesión en el primer partido la dejó afuera.
Elke Karsten, lateral del conjunto argentino, fue la gran figura ante Túnez marcando 8 goles que le permitieron ser la máxima anotadora del equipo con 35 tantos y además quedó a solo 3 goles de las 500 conquistas con la camiseta celeste y blanca.
