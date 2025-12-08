La edición de la Copa Argentina 2025 tiene un sabor especial porque Independiente Rivadavia la ganó luego de una final apasionante frente a Argentinos Juniors que se definió por penales. La edición del próximo año volverá a contar con la Lepra aunque, a diferencia de otros años, tendrá pocos equipos mendocinos.
A continuación conocerás cómo hicieron los equipos para clasificarse cuáles son los combinados de Mendoza que lograron sacar el boleto al torneo "más federal de todos".
En 2026 se disputará la edición 14 de la Copa Argentina
La edición número 14 de la Copa Argentina comenzará en la última semana de enero y tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia ya que son los actuales campeones. El rival de la Lepra se decidirá el miércoles 10 de diciembre cuando se realice el sorteo del fixture en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a partir de las 12.
Desde la organización informaron que por primera vez habrá VAR desde los octavos de final lo cual representa toda una novedad ya que en la edición anterior solo se utilizó en la final.
En total son 64 los equipos que buscarán quedarse con el trofeo y con el premio económico que da la Copa Argentina en cada fase superada aunque, por el momento, no se han informado los montos a repartir.
Cuáles son los equipos de Mendoza que disputarán la Copa Argentina
La participación de equipos mendocinos en la Copa Argentina será minima porque hay tres equipos que podrían haberla disputado, pero no lograron llegar a los puestos clasificatorios: Huracán Las Heras, San Martín y Gutiérrez.
Es por eso que el certamen solo presentará a cuatro equipos de Mendoza: dos que disputarán el torneo de Primera División y dos que jugarán la Primera Nacional.