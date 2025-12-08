Desde la organización informaron que por primera vez habrá VAR desde los octavos de final lo cual representa toda una novedad ya que en la edición anterior solo se utilizó en la final.

En total son 64 los equipos que buscarán quedarse con el trofeo y con el premio económico que da la Copa Argentina en cada fase superada aunque, por el momento, no se han informado los montos a repartir.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-campeón Independiente Rivadavia buscará repetir lo logrado en la Copa Argentina 2025. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Cuáles son los equipos de Mendoza que disputarán la Copa Argentina

La participación de equipos mendocinos en la Copa Argentina será minima porque hay tres equipos que podrían haberla disputado, pero no lograron llegar a los puestos clasificatorios: Huracán Las Heras, San Martín y Gutiérrez.

Es por eso que el certamen solo presentará a cuatro equipos de Mendoza: dos que disputarán el torneo de Primera División y dos que jugarán la Primera Nacional.

Los representantes de Primera son Independiente Rivadavia y el recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza; además, en la segunda división del fútbol argentino militan Godoy Cruz Antonio Tomba (recién descendidos) y el Deportivo Maipú. Mendoza no tendrá participantes del Federal A en esta edición de la Copa Argentina.

Los 64 equipos confirmados que jugarán la Copa Argentina

Primera División

Aldosivi.



Argentinos Juniors.



Atlético Tucumán.



Banfield.



Barracas Central.



Belgrano.



Boca Juniors.



Central Córdoba (SdE).



Defensa y Justicia.



Deportivo Riestra.



Estudiantes de La Plata.



Estudiantes de Río Cuarto.



Gimnasia y Esgrima La Plata.



Gimnasia y Esgrima de Mendoza .

.

Huracán.



Independiente.

Independiente Rivadavia.

Instituto.

Lanús.

Newell’s Old Boys.

Platense.

River Plate.

Rosario Central.

San Lorenzo.

Sarmiento (Junín).

Talleres.

Tigre.

Unión.

Vélez Sarsfield.

Primera Nacional

Agropecuario.

Atlanta.

Chaco For Ever.

Deportivo Maipú .

. Deportivo Morón.

Estudiantes.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Gimnasia y Tiro de Salta.

Godoy Cruz .

. San Martín de Tucumán.

San Martín de San Juan.

San Miguel.

Temperley.

Tristán Suárez.

Primera B Nacional

Acassuso.

Argentino de Merlo.

Camioneros.

Ciudad de Bolívar.

Deportivo Armenio.

Midland.

Real Pilar.

Federal A

Argentino de Monte Maíz.

Atenas de Río Cuarto.

Atlético de Rafaela.

Deportivo Rincón.

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Olimpo.

San Martín de Formosa.

Sarmiento La Banda.

Sportivo Belgrano.

Primera C