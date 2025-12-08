Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Para emular a la Lepra

Cuáles son los equipos de Mendoza que disputarán la Copa Argentina

La Copa Argentina contará con algunos equipos de Mendoza en la edición del 2026; conoce cuáles son a continuación

Emanuel Trilla Donoso
La Copa Argentina se sorteará el miércoles.

La edición de la Copa Argentina 2025 tiene un sabor especial porque Independiente Rivadavia la ganó luego de una final apasionante frente a Argentinos Juniors que se definió por penales. La edición del próximo año volverá a contar con la Lepra aunque, a diferencia de otros años, tendrá pocos equipos mendocinos.

A continuación conocerás cómo hicieron los equipos para clasificarse cuáles son los combinados de Mendoza que lograron sacar el boleto al torneo "más federal de todos".

Copa Argentina
La Copa Argentina pone primera.

En 2026 se disputará la edición 14 de la Copa Argentina

La edición número 14 de la Copa Argentina comenzará en la última semana de enero y tendrá como protagonista a Independiente Rivadavia ya que son los actuales campeones. El rival de la Lepra se decidirá el miércoles 10 de diciembre cuando se realice el sorteo del fixture en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza a partir de las 12.

Desde la organización informaron que por primera vez habrá VAR desde los octavos de final lo cual representa toda una novedad ya que en la edición anterior solo se utilizó en la final.

En total son 64 los equipos que buscarán quedarse con el trofeo y con el premio económico que da la Copa Argentina en cada fase superada aunque, por el momento, no se han informado los montos a repartir.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-campeón
Independiente Rivadavia buscará repetir lo logrado en la Copa Argentina 2025.

Cuáles son los equipos de Mendoza que disputarán la Copa Argentina

La participación de equipos mendocinos en la Copa Argentina será minima porque hay tres equipos que podrían haberla disputado, pero no lograron llegar a los puestos clasificatorios: Huracán Las Heras, San Martín y Gutiérrez.

Es por eso que el certamen solo presentará a cuatro equipos de Mendoza: dos que disputarán el torneo de Primera División y dos que jugarán la Primera Nacional.

Los representantes de Primera son Independiente Rivadavia y el recién ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza; además, en la segunda división del fútbol argentino militan Godoy Cruz Antonio Tomba (recién descendidos) y el Deportivo Maipú. Mendoza no tendrá participantes del Federal A en esta edición de la Copa Argentina.

Los 64 equipos confirmados que jugarán la Copa Argentina

Primera División

    • Aldosivi.
    • Argentinos Juniors.
    • Atlético Tucumán.
    • Banfield.
    • Barracas Central.
    • Belgrano.
    • Boca Juniors.
    • Central Córdoba (SdE).
    • Defensa y Justicia.
    • Deportivo Riestra.
    • Estudiantes de La Plata.
    • Estudiantes de Río Cuarto.
    • Gimnasia y Esgrima La Plata.
    • Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
    • Huracán.
    • Independiente.
  • Independiente Rivadavia.
  • Instituto.
  • Lanús.
  • Newell’s Old Boys.
  • Platense.
  • River Plate.
  • Rosario Central.
  • San Lorenzo.
  • Sarmiento (Junín).
  • Talleres.
  • Tigre.
  • Unión.
  • Vélez Sarsfield.

Primera Nacional

  • Agropecuario.
  • Atlanta.
  • Chaco For Ever.
  • Deportivo Maipú.
  • Deportivo Morón.
  • Estudiantes.
  • Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
  • Gimnasia y Tiro de Salta.
  • Godoy Cruz.
  • San Martín de Tucumán.
  • San Martín de San Juan.
  • San Miguel.
  • Temperley.
  • Tristán Suárez.

Primera B Nacional

  • Acassuso.
  • Argentino de Merlo.
  • Camioneros.
  • Ciudad de Bolívar.
  • Deportivo Armenio.
  • Midland.
  • Real Pilar.

Federal A

  • Argentino de Monte Maíz.
  • Atenas de Río Cuarto.
  • Atlético de Rafaela.
  • Deportivo Rincón.
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
  • Olimpo.
  • San Martín de Formosa.
  • Sarmiento La Banda.
  • Sportivo Belgrano.

Primera C

  • Ituzaingó.
  • Sportivo Barracas.
  • Claypole.

