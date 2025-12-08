Tadeo Allende se convirtió en el socio ideal de Messi y provocó la salida de una estrella de Inter Miami

Luis Suárez tiene 38 años (el 24 de enero cumplirá los 39) guarda buenos números en Inter Miami ya que en casi dos años convirtió 42 goles en 87 partidos disputados.

Sin embargo, todo indicaría que su futuro está lejos de la MLS. El delantero uruguayo comenzó a perder la titularidad a medida que sus goles comenzaron a escasear, además su podería ofensivo está lejos de ser el que enamoró a los hinchas del buen fútbol.

A fin de año se vence su vínculo con Inter Miami y es así que en el horizonte surge Nacional, equipo uruguayo donde Suárez surgió y donde tuvo un breve paso en 2022, aunque por el momento no hay nada confirmado.

Messi - Suárez

Lionel Messi y Tadeo Allende son los delanteros del Inter Miami

Luis Suárez comenzó a quedar relegado al banco de suplentes porque Tadeo Allende comenzó a ser un jugador fundamental en el equipo de Javier Mascherano y el ex Godoy Cruz se consolidó con goles, asistencias y con una dupla muy peligrosa junto a Lionel Messi.

Es por eso que el uruguayo evalúa continuar su carrera en Sudamérica y desde Nacional lo esperan con los brazos abiertos: "Esperamos a los próximos días, a ver qué decide él sobre seguir o no en Miami y después veremos. Estamos a la expectativa", adelantó el vicepresidente del Tricolor, Flavio Perchman, en diálogo con Agencia EFE.

El delantero surgió de las inferiores de Nacional y debutó en mayo de 2005 donde disputó 48 partidos y logró convertir 12 goles; allí ganó dos veces el Campeonato Uruguayo. Luego regresó en 2022 tras rechazar una propuesta de River Plate donde en 16 encuentros logró convertir ocho goles.