Con Messi titular, Inter Miami le gana a Vancouver Whitecaps la final de la MLS

Un centro atrás de Tadeo Allende terminó con el gol en contra de Edier Ocampo, a los ocho minutos de la primera etapa

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Inter Miami abrió el marcador en el Chase Stadium.

El Chase Stadium, la casa del Inter Miami, es el escenario elegido para el partido por el título de la MLS de los Estados Unidos. Las Garzas, de la mano de Lionel Messi, reciben a Vancouver Whitecaps.

El equipo de Florida, conducido tácticamente por Javier Mascherano, ganaron su lugar luego de ser los mejores de la Conferencia Este. Por su parte, el elenco canadiense ganó su boleto por conquistar la Conferencia Oeste. Ambos sueñan con levantar, por primera vez en su historia, el trofeo.

Inter Miami
Con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como titulares, Inter Miami saltó al campo de juego del Chase Stadium.

Inter Miami pegó en la primera que tuvo

Ocho minutos pasaron para que Inter Miami abriera el marcador en el Chase Stadium. Tadeo Allende ganó la banda derecha, ingresó al área y tiró el centro atrás.

Edier Ocampo, en su afán de llegar a la cobertura, terminó metiendo el balón en su propio arco. De esta manera, el dueño de casa sacó una tempranera ventaja.

Antes de la media hora de juego, Lionel Messi tuvo dos remates que no pudieron incomodar al aruero rival. El primero fue un tiro libre que llevó poca potencia y fue bien controlado por Yohei Takaoka.

El segundo dispraro del 10 llegó tras una asistencia de Maxi Falcón. El rosarino recibió en la medialuna del área, abrió el pie de su botín izquierdo y la pelota fue interceptada por un defensor de la visita.

Los minutos pasaron y el elenco canadiense no logró vencer la resistencia del arquero argentino Rocco Ríos Novo pese a las buenas intenciones que mostró de mitad de cancha hacia adelante.

