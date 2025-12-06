Con Messi titular, Inter Miami le gana a Vancouver Whitecaps la final de la MLS

Edier Ocampo, en su afán de llegar a la cobertura, terminó metiendo el balón en su propio arco. De esta manera, el dueño de casa sacó una tempranera ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1997395432847081497&partner=&hide_thread=false MIAMI ARE ON TOP EARLY. 1-0.



Free on Apple TV, FOX & TSN: https://t.co/XdexB7qQkt // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/vm6zEz2DmE — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

Antes de la media hora de juego, Lionel Messi tuvo dos remates que no pudieron incomodar al aruero rival. El primero fue un tiro libre que llevó poca potencia y fue bien controlado por Yohei Takaoka.

El segundo dispraro del 10 llegó tras una asistencia de Maxi Falcón. El rosarino recibió en la medialuna del área, abrió el pie de su botín izquierdo y la pelota fue interceptada por un defensor de la visita.

Los minutos pasaron y el elenco canadiense no logró vencer la resistencia del arquero argentino Rocco Ríos Novo pese a las buenas intenciones que mostró de mitad de cancha hacia adelante.