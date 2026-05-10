Octavos de final: a qué hora juega River con San Lorenzo y dónde verlo por TV

Cómo llegan River y San Lorenzo a este cruce de playoffs

River llega a este partido de octavos de final con un rendimiento con altibajos, y en pleno proceso de "armado" por parte del DT Eduardo Coudet.

En la última fecha de la fase de grupos de este torneo, el Millonario fue sorprendido de local por Atlético Tucumán y se retiraron silbados por sus hinchas. En contracara, el jueves, pudieron ganar por la Copa Sudamericana 2-1 sobre la hora a Carabobo en Venezuela, sellando virtualmente la clasificación a la próxima ronda.

san lorenzo 1 San Lorenzo igualó sin goles en su última presentación en Copa Sudamericana.

Por el lado de San Lorenzo, club que se ha visto todo el año envuelto en una honda crisis institucional, ha logrado deportivamente dar pelea para estar entre los clasificados a playoffs del Torneo Apertura.

Los de Boedo, dirigidos por Gustavo Álvarez, también cerraron con derrota la fase regular, al perder de local contra Independiente, pero gracias a resultados ajenos logró terminar en la séptima colocación de la Zona A.

En cuanto a los torneos de la Conmebol, El Cuervo viene de empatar 0 a 0 icontra Deportivo Cuenca de Ecuador, también por la Copa Sudamericana.

Ficha del partido y probables formaciones

Torneo Apertura -Octavos de final-

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19

TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.