River Plate recibirá este domingo a San Lorenzo, en la continuidad de la ronda de octavos de final del Torneo Apertura, reeditando un clásico entre "grandes" del fútbol argentino y con el objetivo de entrar entre los ocho mejores del certamen de la Liga Profesional.
Octavos de final: a qué hora juega River con San Lorenzo y dónde verlo por TV
Por los octavos de final del Torneo Apertura River Plate recibe a San Lorenzo en el estadio Monumental en un duelo de históricos de la Liga Profesional
El partido tendrá las 19, con el Estadio Monumental como escenario, y el arbitraje de Sebastián Zunino, secundado por Silvio Trucco en el VAR. Podrá verse por TV en la señal ESPN Premium.
Cómo llegan River y San Lorenzo a este cruce de playoffs
River llega a este partido de octavos de final con un rendimiento con altibajos, y en pleno proceso de "armado" por parte del DT Eduardo Coudet.
En la última fecha de la fase de grupos de este torneo, el Millonario fue sorprendido de local por Atlético Tucumán y se retiraron silbados por sus hinchas. En contracara, el jueves, pudieron ganar por la Copa Sudamericana 2-1 sobre la hora a Carabobo en Venezuela, sellando virtualmente la clasificación a la próxima ronda.
Por el lado de San Lorenzo, club que se ha visto todo el año envuelto en una honda crisis institucional, ha logrado deportivamente dar pelea para estar entre los clasificados a playoffs del Torneo Apertura.
Los de Boedo, dirigidos por Gustavo Álvarez, también cerraron con derrota la fase regular, al perder de local contra Independiente, pero gracias a resultados ajenos logró terminar en la séptima colocación de la Zona A.
En cuanto a los torneos de la Conmebol, El Cuervo viene de empatar 0 a 0 icontra Deportivo Cuenca de Ecuador, también por la Copa Sudamericana.
Ficha del partido y probables formaciones
Torneo Apertura -Octavos de final-
Estadio: Monumental
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
Hora: 19
TV: ESPN Premium
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.