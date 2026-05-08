A River y al Chacho Coudet les llegó la hora de la verdad en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana

River recibe al conjunto de Boedo por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 y para el elenco de Núñez, no se trata de un cruce más: es, por contexto y urgencia, el compromiso más trascendental desde que el Chacho arribó al club.

El ex técnico de Rosario Central y Racing llega a esta instancia con un respaldo numérico contundente, ya que, desde su arribo, River ganó 9 de los 12 partidos disputados, una efectividad que le devolvió al equipo el protagonismo que había perdido con Marcelo Gallardo, aunque por otro lado el equipo muchas veces no jugó bien y perdió el Superclásico en el Monumental ante Boca.

Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que la verdadera vara se medirá en estos partidos de eliminación directa, donde el margen de error desaparece.

Los números de la era Coudet

Triunfos: Huracán (2-1), Sarmiento (2-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-0), Belgrano (3-0), Racing (2-0), Carabobo (1-0), Aldosivi (3-1), Bragantino (1-0) y Carabobo (2-1).

Empate: Blooming (1-1).

Derrotas: Boca (0-1) y Atlético Tucumán (0-1).

El Chacho Coudet: "Que la ambición de ganar supere el miedo a perder"

River consiguió una victoria sobre el final en Venezuela ante Carabobo en la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, y Eduardo Coudet dejó una definición categórica sobre la identidad que busca imprimirle a su ciclo: “Que la ambición de ganar supere el miedo a perder”.

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CHACHO COUDET



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El equipo de Núñez no solo se afianzó en el Grupo H, sino que rescató un resultado importante de cara a su clasificación pese a terminar el encuentro con el defensor Matías Viña ocupando el arco por la expulsión del juvenil Santiago Beltrán.

Luego del partido, Coudet se mostró sumamente conforme con la respuesta anímica de sus dirigidos, aunque no ocultó su malestar con el desempeño de la terna arbitral. “Para mí no es expulsión y no es penal. La volví a ver: el jugador de ellos va hacia afuera y en la otra jugada es el hombre de Carabobo quien golpea a Juan Cruz Meza”, sentenció el técnico.

viña 1 Viña ocupó el arco de River.

Luego resaltó que este rendimiento fue fruto de una profunda conversación interna tras la floja imagen dejada ante Atlético Tucumán. El Chacho valoró que ese diálogo se tradujera en una postura ofensiva desde el inicio. “A nivel grupo tuvimos una linda charla y se vio reflejado. Tuvimos una actitud muy buena y era injusto irnos con un empate”, explicó.

Sobre el final le dedicó unas palabras de elogio a Viña, quien aceptó el desafío de ponerse los guantes cuando River ya no tenía cambios disponibles: “Lo vi muy bien. Más allá de que siempre hay candidatos, hay que meterse ahí en ese momento”, celebró además de detallar que debió reacomodar a Germán Pezzella para custodiar el juego aéreo y proteger al lateral uruguayo devenido en arquero.