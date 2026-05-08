Los Pumitas vs. Australia en el Rugby Championship M20: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Los Pumitas, con dos mendocinos como titulares, enfrentarán este sábado 9 de mayo a Australia en el cierre de su participación en el Rugby Championship M20 que se está disputando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Los Pumitas, con dos mendocinos como titulares, enfrentarán a Australia en el cierre de su participación en el Rugby Championship M20 que se está disputando en Porth Elizabeth.
Los Pumitas, con dos mendocinos como titulares, enfrentarán este sábado 9 de mayo a Australia en el cierre de su participación en el Rugby Championship M20 que se está disputando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
El seleccionado argentino juvenil, con Bautista Salinas y Federico Serpa en el quince inicial, irá en busca del segundo puesto después del gran triunfo frente a Nueva Zelanda (25-17) y para eso el staff técnico que tiene entre sus integrantes a Eusebio Guiñazú presentará solo 3 cambios: Benjamín Farías por Fabrizio Cebrón, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.
Los australianos perdieron sus dos primeros partidos en este torneo y los antecedentes entre Los Pumitas y los oceánicos en esta competencia incluyen para Argentina una derrota (36-40) en 2025 y un triunfo (25-6) en 2024.
El duelo ante los australianos comenzará a las 9 hora argentina, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y abrirá la jornada que se completará con el cruce entre Sudáfrica y los Baby Blacks neocelandeses.
Suplentes
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Fecha 1
Fecha 2
Fecha 3 – 9 de mayo
*Los partidos están con horario argentino.