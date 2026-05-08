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Los Pumitas vs. Australia en el Rugby Championship M20: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Los Pumitas, con dos mendocinos como titulares, enfrentarán a Australia en el cierre de su participación en el Rugby Championship M20 que se está disputando en Porth Elizabeth.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumitas se despiden del Rugby Championship.

Los Pumitas se despiden del Rugby Championship.

Los Pumitas, con dos mendocinos como titulares, enfrentarán este sábado 9 de mayo a Australia en el cierre de su participación en el Rugby Championship M20 que se está disputando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.

El seleccionado argentino juvenil, con Bautista Salinas y Federico Serpa en el quince inicial, irá en busca del segundo puesto después del gran triunfo frente a Nueva Zelanda (25-17) y para eso el staff técnico que tiene entre sus integrantes a Eusebio Guiñazú presentará solo 3 cambios: Benjamín Farías por Fabrizio Cebrón, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.

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Los Pumitas se miden con Australia en el Rugby Championship M20.

Los Pumitas se miden con Australia en el Rugby Championship M20.

Los australianos perdieron sus dos primeros partidos en este torneo y los antecedentes entre Los Pumitas y los oceánicos en esta competencia incluyen para Argentina una derrota (36-40) en 2025 y un triunfo (25-6) en 2024.

El duelo ante los australianos comenzará a las 9 hora argentina, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y abrirá la jornada que se completará con el cruce entre Sudáfrica y los Baby Blacks neocelandeses.

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La formación de Los Pumitas ante Australia

  • 1 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)
  • 2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C)
  • 3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
  • 4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • 5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C)
  • 6 DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán) (C)
  • 7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
  • 8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic)
  • 9 PREUMAYR, Juan (Jockey de Rosario)
  • 10 SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 11 AVACA, Luciano (Tala – Córdoba)
  • 12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)
  • 13 COLL, Pedro (Tigres – Salta)
  • 14 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • 15 PFISTER, Simón (Tucumán R.C)

Suplentes

  • 16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires)
  • 17 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)
  • 18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • 19 LATORRE, Toribio (CUBA)
  • 20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing)
  • 21 ZABELLA, Ignacio (Universitario – Rosario)
  • 22 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • 23 GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)

Formación de Australia

  • 1. Jacob Job
  • 2. Ewald Kruger
  • 3. Edwin Langi
  • 4. Will Ross
  • 5. Kenneth Harris
  • 6. Luca Cleverley
  • 7. Tom Robinson (c)
  • 8. Eli Langi
  • 9. Sam Blank
  • 10. Jonty Fowler
  • 11. Cooper Watters
  • 12. Josh Takai
  • 13. Leo Jaques
  • 14. Taione Taka
  • 15. Chayse Geros

Suplentes

  • 16. Charlie Hollyman
  • 17. Nick Hill
  • 18. Jasper Asi
  • 19. Isaac Fonua
  • 20. Toby Brial
  • 21. Angus Grover
  • 22. Riley Whitfeld
  • 23. Louis Fenwicke

El Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

  • Nueva Zelanda 34 vs Australia 29
  • Argentina 21 vs Sudáfrica 48

Fecha 2

  • Argentina 25 vs Nueva Zelanda 17
  • Sudáfrica 56 vs Australia 17

Fecha 3 – 9 de mayo

  • Argentina vs Australia – 9:00h
  • Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino.

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