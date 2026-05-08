Los Pumitas vs. Australia en el Rugby Championship M20: día, hora, TV y formaciones confirmadas

Los australianos perdieron sus dos primeros partidos en este torneo y los antecedentes entre Los Pumitas y los oceánicos en esta competencia incluyen para Argentina una derrota (36-40) en 2025 y un triunfo (25-6) en 2024.

El duelo ante los australianos comenzará a las 9 hora argentina, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y abrirá la jornada que se completará con el cruce entre Sudáfrica y los Baby Blacks neocelandeses.

Embed La palabra de Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, en a previa del último compromiso del Rugby Championship M20. pic.twitter.com/O2Cmam3yX4 — Los Pumitas (@lospumitasarg) May 8, 2026

La formación de Los Pumitas ante Australia

1 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)

2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C)

3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)

4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)

5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C)

6 DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán) (C)

7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)

8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic)

9 PREUMAYR, Juan (Jockey de Rosario)

10 SERPA, Federico (Los Tordos)

11 AVACA, Luciano (Tala – Córdoba)

12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)

13 COLL, Pedro (Tigres – Salta)

14 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)

15 PFISTER, Simón (Tucumán R.C)

Suplentes

16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires)

17 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)

18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)

19 LATORRE, Toribio (CUBA)

20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing)

21 ZABELLA, Ignacio (Universitario – Rosario)

22 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)

23 GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)

Formación de Australia

1. Jacob Job

2. Ewald Kruger

3. Edwin Langi

4. Will Ross

5. Kenneth Harris

6. Luca Cleverley

7. Tom Robinson (c)

8. Eli Langi

9. Sam Blank

10. Jonty Fowler

11. Cooper Watters

12. Josh Takai

13. Leo Jaques

14. Taione Taka

15. Chayse Geros

Suplentes

16. Charlie Hollyman

17. Nick Hill

18. Jasper Asi

19. Isaac Fonua

20. Toby Brial

21. Angus Grover

22. Riley Whitfeld

23. Louis Fenwicke

El Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

Nueva Zelanda 34 vs Australia 29

Argentina 21 vs Sudáfrica 48

Fecha 2

Argentina 25 vs Nueva Zelanda 17

Sudáfrica 56 vs Australia 17

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino.