Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

El elogio de Luis Zubeldía a Independiente Rivadavia tras el empate en Mendoza

Luis Zubeldía, director técnico de Fluminense, habló tras el empate 1-1 con Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas de Mendoza

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Luis Zubeldía habló tras el empate 1-1 con Independiente Rivadavia.

Luis Zubeldía habló tras el empate 1-1 con Independiente Rivadavia.

Fluminense rescató un agónico empate ante Independiente Rivadavia y, con dos unidades en cuatro partidos, ocupa el último puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. Pese a ello, el Tricolor depende de sí mismo para meterse en octavos de final. Un dato no menor es que los dos compromisos que le restan serán en el mítico estadio Maracaná.

Tras el 1-1 en el Malvinas Argentinas, Luis Zubeldía dijo presente en conferencia de prensa y expresó sus sensaciones del encuentro. en sus declaraciones, el director técnico argentino elogió a su rival de turno, quien afronta una temporada soñada.

zubeldia 2

La palabra de Luis Zubeldía en conferencia de prensa

El director técnico de Fluminense no dudó en resaltar las virtudes de Independiente Rivadavia, equipo al que solamente le pudo robar un punto de los seis que disputaron en la competencia.

Ante los micrófonos, soltó: "Siempre que jugas con un equipo argentino, suelen corre mucho. Hacer dos o tres presiones por jugador. Eso, para cualquier equipo que juega bien, es complicado".

"Esa parte la hacen bien y con pocos toques tratan de tener situaciones de gol. Es por eso que es puntero de la general en el fútbol argentino. Por encima de Boca, River, Independiente y Racing", cerró Zubeldía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2052462480371097912&partner=&hide_thread=false

Cómo sigue la Copa Libertadores

Con la cuarta fecha consumada (Deportivo La Guaira y Bolívar empataron 1-1 en Venezuela), son dos los partidos que quedan por delante para conocer las posiciones finales.

Independiente Rivadavia es el líder con 10 unidades. La Lepra de Alfredo Berti se aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del continente. En lo que queda, intentará terminar como líder, para definir de local en octavos de final.

Bolívar está segundo con 5 puntos, Deportivo La Guaira tercero con tres y Fluminense, cuarto con dos. Solamente el elenco boliviano puede superar al Azul en la tabla de posiciones.

Grupo C - Fecha 4
As&iacute; est&aacute; el Grupo C de la Copa Libertadores.

Así está el Grupo C de la Copa Libertadores.

Fecha 5

  • 19/5 - 19hs - Fluminense vs. Bolívar
  • 21/5 - 19hs - La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6

  • 27/5 - 21.30hs - Bolívar vs. Independiente Rivadavia
  • 27/5 - 21.30hs - Fluminense vs. La Guaira

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas