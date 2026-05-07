El elogio de Luis Zubeldía a Independiente Rivadavia tras el empate en Mendoza

La palabra de Luis Zubeldía en conferencia de prensa

El director técnico de Fluminense no dudó en resaltar las virtudes de Independiente Rivadavia, equipo al que solamente le pudo robar un punto de los seis que disputaron en la competencia.

Ante los micrófonos, soltó: "Siempre que jugas con un equipo argentino, suelen corre mucho. Hacer dos o tres presiones por jugador. Eso, para cualquier equipo que juega bien, es complicado".

"Esa parte la hacen bien y con pocos toques tratan de tener situaciones de gol. Es por eso que es puntero de la general en el fútbol argentino. Por encima de Boca, River, Independiente y Racing", cerró Zubeldía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2052462480371097912&partner=&hide_thread=false Luis Zubeldía, técnico de Fluminense, y los elogios para Independiente Rivadavia: puntero en el fútbol argentino y clasificado a octavos de Copa Libertadores.



@liberotyc pic.twitter.com/fkQfaMiWXE — TyC Sports (@TyCSports) May 7, 2026

Cómo sigue la Copa Libertadores

Con la cuarta fecha consumada (Deportivo La Guaira y Bolívar empataron 1-1 en Venezuela), son dos los partidos que quedan por delante para conocer las posiciones finales.

Independiente Rivadavia es el líder con 10 unidades. La Lepra de Alfredo Berti se aseguró su lugar entre los 16 mejores equipos del continente. En lo que queda, intentará terminar como líder, para definir de local en octavos de final.

Bolívar está segundo con 5 puntos, Deportivo La Guaira tercero con tres y Fluminense, cuarto con dos. Solamente el elenco boliviano puede superar al Azul en la tabla de posiciones.

Grupo C - Fecha 4 Así está el Grupo C de la Copa Libertadores.

Fecha 5

19/5 - 19hs - Fluminense vs. Bolívar

21/5 - 19hs - La Guaira vs Independiente Rivadavia

Fecha 6