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El comunicado de Federico Valverde en medio del escándalo que envuelve al Real Madrid

Federico Valverde, capitán del Real Madrid, se expresó en las redes sociales luego del escándalo que sacudió la interna del Real Madrid

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Federico Valverde alzó la voz luego del escándalo que sacudió la interna del Real Madrid.

Federico Valverde alzó la voz luego del escándalo que sacudió la interna del Real Madrid.

El clima en el vestuario del Real Madrid alcanzó un punto de máxima tensión en el cierre de una temporada que dejó mucho que desear para el Merengue. Tras horas de hermetismo y versiones cruzadas, Federico Valverde decidió utilizar las redes sociales para dar su versión de los hechos tras el altercado con su compañero Aurélien Tchouaméni.

El uruguayo, capitán del Merengue, intentó calmar las aguas en un posteo de Instagram definiendo lo ocurrido como un "incidente" producto de la fatiga, aunque sus palabras no logran disipar las dudas sobre la gravedad del conflicto interno. Pese a esto, lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó por confirmarse como un escándalo mediático sin precedentes en la era moderna del club, con partes médicos que hablan de traumatismos y sanciones disciplinarias en curso.

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Real Madrid vive un esc&aacute;ndalo en el cierre de la temporada 2025/26.

Real Madrid vive un escándalo en el cierre de la temporada 2025/26.

"La frustración hace que todo se agrande", dijo Federico Valverde

A través de un extenso comunicado en Instagram, Federico Valverde buscó desmentir las versiones de una pelea a golpes de puño, asegurando que su lesión fue producto de un infortunio. Según él, el golpe se produjo accidentalmente contra una mesa tras una discusión.

"Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento", comenzó.

A su vez, Valverde añadió: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas".

"Siento que mi enfado y mi frustración me hayan alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento de corazón porque me duele la situación. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen. Me duele no poder jugar el próximo partido por decisiones médicas. Estoy a disposición del club para cualquier decisión que vean necesaria", agregó el uruguayo.

Comunicado Federico Valverde
El comunicado de Federico Valverde en medio del esc&aacute;ndalo que sacude al Real Madrid.

El comunicado de Federico Valverde en medio del escándalo que sacude al Real Madrid.

El Real Madrid confirma el parte médico y abre un expediente

A pesar de los intentos de Valverde por minimizar el hecho calificándolo de "pequeño corte", la postura oficial del Real Madrid contradice el relato del jugador. Minutos antes del posteo del charrúa, el club emitió un comunicado informando que el mediocampista sufrió un traumatismo de cráneo, diagnóstico que lo mantendrá fuera de las canchas entre aproximadamente dos semanas.

La gravedad del cuadro del uruguayo obligó a la institución a tomar medidas drásticas. El club confirmó la apertura de un expediente disciplinario para investigar a fondo lo sucedido en el entrenamiento. Esta decisión deja en evidencia que, para la dirigencia, lo ocurrido trasciende un simple "accidente con una mesa" y marca un quiebre en la disciplina interna del plantel.

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