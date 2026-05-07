El comunicado de Federico Valverde en medio del escándalo que envuelve al Real Madrid

"La frustración hace que todo se agrande", dijo Federico Valverde

A través de un extenso comunicado en Instagram, Federico Valverde buscó desmentir las versiones de una pelea a golpes de puño, asegurando que su lesión fue producto de un infortunio. Según él, el golpe se produjo accidentalmente contra una mesa tras una discusión.

"Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento", comenzó.

A su vez, Valverde añadió: "Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas".

"Siento que mi enfado y mi frustración me hayan alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento de corazón porque me duele la situación. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen. Me duele no poder jugar el próximo partido por decisiones médicas. Estoy a disposición del club para cualquier decisión que vean necesaria", agregó el uruguayo.

Comunicado Federico Valverde El comunicado de Federico Valverde en medio del escándalo que sacude al Real Madrid.

El Real Madrid confirma el parte médico y abre un expediente

A pesar de los intentos de Valverde por minimizar el hecho calificándolo de "pequeño corte", la postura oficial del Real Madrid contradice el relato del jugador. Minutos antes del posteo del charrúa, el club emitió un comunicado informando que el mediocampista sufrió un traumatismo de cráneo, diagnóstico que lo mantendrá fuera de las canchas entre aproximadamente dos semanas.

La gravedad del cuadro del uruguayo obligó a la institución a tomar medidas drásticas. El club confirmó la apertura de un expediente disciplinario para investigar a fondo lo sucedido en el entrenamiento. Esta decisión deja en evidencia que, para la dirigencia, lo ocurrido trasciende un simple "accidente con una mesa" y marca un quiebre en la disciplina interna del plantel.