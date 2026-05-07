Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima empató y perdieron Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

En el marco de la fecha 12 del Torneo Proyección Apertura 2026 el único de los representantes mendocinos que no perdió fue Gimnasia y Esgrima ya que tanto Godoy Cruz como Independiente Rivadavia cayeron derrotados.
Se jugó la fecha 12 del Torneo Proyección 2026 en la que Gimnasia y Esgrima empató, mientras que Independiente Rivadavia y Godoy Cruz perdieron.
En el marco de la fecha 12 del Torneo Proyección Apertura 2026 el único de los representantes mendocinos que no perdió fue Gimnasia y Esgrima ya que tanto Godoy Cruz como Independiente Rivadavia cayeron derrotados.
Aún faltan disputarse 6 fechas antes del receso de mitad de temporada y se van perfilando los clasificados.
En la Ciudad Deportiva, y por el Grupo B, la Lepra perdió 3 a 2 con Deportivo Riestra en un partido en el que estuvo en ventaja, pero no pudo sostener el resultado.
Los Azules arrancaron ganando con los goles de Luciano Sábato y Tomás Ganduglia, pero la visita lo dio vuelta con los tantos de Thiago Romero en dos oportunidades y Máximo Lovino.
La Lepra tiene 12 puntos, se ubica en el puesto 13 y en la fecha 13 volverá a jugar de local ante Colón, el próximo miércoles 13 de mayo desde las 15 en la Ciudad Deportiva.
Godoy Cruz cayó de visitante ante Barracas Central por la mínima diferencia. El equipo dirigido por el Flaco Osvaldo Miranda venía de ganarle a Talleres por 2 a 1 de local y este jueves sufrió una derrota por lo que ahora tiene 11 puntos y está en los últimos puestos de su grupo.
El próximo partido del Expreso será ante Gimnasia y Esgrima, en el predio de Coquimbito. El partido se disputará el próximo miércoles 13 de mayo.
Gimnasia y Esgrima logró un valioso empate de visitante ante Instituto, en Córdoba. El equipo conducido por Luciano Cipriani igualó 0 a 0 ante el equipo Albirrojo. El Blanquinegro tiene 13 puntos y en la próxima jornada visitará a Godoy Cruz.