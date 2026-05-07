Torneo Proyección 2026: Gimnasia y Esgrima empató y perdieron Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Luciano Sabato.1- El Rifle Luciano Sabato marcó el primer gol para la Lepra.

Los Azules arrancaron ganando con los goles de Luciano Sábato y Tomás Ganduglia, pero la visita lo dio vuelta con los tantos de Thiago Romero en dos oportunidades y Máximo Lovino.

La Lepra tiene 12 puntos, se ubica en el puesto 13 y en la fecha 13 volverá a jugar de local ante Colón, el próximo miércoles 13 de mayo desde las 15 en la Ciudad Deportiva.

Godoy Cruz perdió ante Barracas Central

Godoy Cruz cayó de visitante ante Barracas Central por la mínima diferencia. El equipo dirigido por el Flaco Osvaldo Miranda venía de ganarle a Talleres por 2 a 1 de local y este jueves sufrió una derrota por lo que ahora tiene 11 puntos y está en los últimos puestos de su grupo.

Reserva godoy cruz. barracas El Tomba perdió de visitante ante Barracas Central.

El próximo partido del Expreso será ante Gimnasia y Esgrima, en el predio de Coquimbito. El partido se disputará el próximo miércoles 13 de mayo.

El Lobo empató en Córdoba

Gimnasia y Esgrima logró un valioso empate de visitante ante Instituto, en Córdoba. El equipo conducido por Luciano Cipriani igualó 0 a 0 ante el equipo Albirrojo. El Blanquinegro tiene 13 puntos y en la próxima jornada visitará a Godoy Cruz.

Gimnasia y esgrima resserva - instituto.- Gimnasia y Esgrima empató sin goles frente a Instituto, en Córdoba. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Las posiciones del Torneo Apertura Proyección 2026

tablas grupo A Reserva.