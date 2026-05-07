Cómo tener una planta de tomates en tu terraza o balcón

tomate maceta planta El tomate puede crecer fácilmente en maceta. Foto: Pexels

La siembra de las semillas debe realizarse en semilleros utilizando tierra fértil y ligera. Durante esta fase, el sustrato debe mantenerse con una hidratación constante, evitando siempre el encharcamiento que podría pudrir la semilla.

El trasplante es un proceso que requiere paciencia: el momento ideal para mudar la planta a su maceta definitiva es cuando los tallos alcancen una longitud aproximada de 10 centímetros. En este punto, la plántula tiene la fortaleza necesaria para establecerse en un lugar estable y comenzar su expansión vertical.

Para asegurar un desarrollo radicular óptimo, el recipiente debe tener una capacidad mínima de 20 litros. Además, es indispensable que la maceta cuente con un sistema de drenaje eficiente y se rellene con un sustrato de alta calidad, rico en materia orgánica, que garantice la disponibilidad de nutrientes durante todo el ciclo.

Otro punto clave a considerar en el cuidado del ejemplar es la cantidad de iluminación que necesita. La exposición solar es el motor del crecimiento del tomate. Estas plantas requieren, como mínimo, seis horas de luz solar directa diariamente para realizar sus procesos metabólicos adecuadamente. Al transitar por el otoño, la posición del sol cambia y las horas de luz disminuyen, por lo que es vital situar las macetas en los puntos más luminosos del balcón o la terraza.

tomate maceta Cómo tener tomates en maceta. Foto: Pexels

Asimismo, debido al descenso de las temperaturas nocturnas propio de la estación, es recomendable colocar las plantas cerca de paredes que retengan el calor o resguardarlas de las corrientes de aire frío que podrían detener su desarrollo.