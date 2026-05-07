Cómo tener una planta de tomates en tu terraza o balcón

Para contar con plantas frutales, como el tomate , no necesariamente debemos tener un jardín o huerto. Es que gracias a las macetas y a pequeños consejos de jardinería, podremos tener ejemplares de este tipo en la terraza o el balcón. Con cuidados básicos, al cabo de un puñado de meses, lograremos una cosecha abundante.
Jardinería: cómo tener tomates en maceta en la terraza o el balcón
El tomate, ingrediente fundamental de la gastronomía por su versatilidad, es una de las especies más gratificantes para tener en el balcón o la terraza. Aunque su ciclo tradicional se asocia con el calor, es posible iniciar o mantener este cultivo en contenedores siempre que se ajusten las técnicas a las condiciones específicas del entorno y la estación.
Para el éxito en balcones o terrazas, la elección de la especie es el primer paso crítico. Los tomates cherry se posicionan como la opción predilecta, ya que su crecimiento es más controlado y se adaptan mejor a la vida en macetas que las variedades de frutos grandes.
La siembra de las semillas debe realizarse en semilleros utilizando tierra fértil y ligera. Durante esta fase, el sustrato debe mantenerse con una hidratación constante, evitando siempre el encharcamiento que podría pudrir la semilla.
El trasplante es un proceso que requiere paciencia: el momento ideal para mudar la planta a su maceta definitiva es cuando los tallos alcancen una longitud aproximada de 10 centímetros. En este punto, la plántula tiene la fortaleza necesaria para establecerse en un lugar estable y comenzar su expansión vertical.
Para asegurar un desarrollo radicular óptimo, el recipiente debe tener una capacidad mínima de 20 litros. Además, es indispensable que la maceta cuente con un sistema de drenaje eficiente y se rellene con un sustrato de alta calidad, rico en materia orgánica, que garantice la disponibilidad de nutrientes durante todo el ciclo.
Otro punto clave a considerar en el cuidado del ejemplar es la cantidad de iluminación que necesita. La exposición solar es el motor del crecimiento del tomate. Estas plantas requieren, como mínimo, seis horas de luz solar directa diariamente para realizar sus procesos metabólicos adecuadamente. Al transitar por el otoño, la posición del sol cambia y las horas de luz disminuyen, por lo que es vital situar las macetas en los puntos más luminosos del balcón o la terraza.
Asimismo, debido al descenso de las temperaturas nocturnas propio de la estación, es recomendable colocar las plantas cerca de paredes que retengan el calor o resguardarlas de las corrientes de aire frío que podrían detener su desarrollo.