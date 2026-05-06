Prime Video: Jason Statham brilla con la película con guion de Sylvester Stallone

Jason Statham regresa con Rescate implacable, una película que lo pone en la piel de Levon Cade, un hombre con un pasado letal que intenta llevar una vida tranquila.

Sin embargo, el destino tiene otros planes para él. Cade trabaja como capataz en una construcción, vive en su auto y está en una dura batalla legal por la custodia de su hija.

Todo parece ir relativamente en calma hasta que un altercado con unos criminales revela que Cade no es un trabajador común y corriente.

Levon Cade ha dejado atrás su profesión para ser "honrado" y trabajar en la construcción. Quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija. Pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas.

Su búsqueda de la universitaria desaparecida le lleva al corazón de una siniestra conspiración criminal que creará una reacción en cadena que amenazará su nueva forma de vida.

Prime Video: de qué trata la película Rescate implacable

Levon Cade (Jason Statham) dejó atrás una distinguida carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, quien es como familia para él, es capturada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla de regreso revela un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás pudo imaginar.

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Prime Video: reparto de la película Rescate implacable

Jason Statham

Ason Flemyng

Merab Ninidze

Maximilian Osinski

Cokey Falkow

Michael Peña

David Harbour

Tráiler de la película Rescate implacable