Jason Statham es uno de los mejores actores de acción, con esta película que Prime Video tiene en su catálogo, brilla. El guion es de Sylvester Stallone, se trata de Rescate implacable.
Prime Video: Jason Statham brilla con la película con guion de Sylvester Stallone
Jason Statham es uno de los mejores actores de acción, con esta película que Prime Video tiene en su catálogo, brilla. El guion es de Sylvester Stallone
Con guion de Sylvester Stallone y del propio realizador, Rescate implacable resulta un curioso viaje en el tiempo. Su estructura narrativa, el relato mismo, y las características propias de la construcción del personaje protagónico no tienen nada que envidiarle a aquellas producciones de los años ochenta que hicieron famosos a Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme e incluso al propio Stallone.
Jason Statham regresa con Rescate implacable, una película que lo pone en la piel de Levon Cade, un hombre con un pasado letal que intenta llevar una vida tranquila.
Sin embargo, el destino tiene otros planes para él. Cade trabaja como capataz en una construcción, vive en su auto y está en una dura batalla legal por la custodia de su hija.
Todo parece ir relativamente en calma hasta que un altercado con unos criminales revela que Cade no es un trabajador común y corriente.
Levon Cade ha dejado atrás su profesión para ser "honrado" y trabajar en la construcción. Quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija. Pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas.
Su búsqueda de la universitaria desaparecida le lleva al corazón de una siniestra conspiración criminal que creará una reacción en cadena que amenazará su nueva forma de vida.
Prime Video: de qué trata la película Rescate implacable
Levon Cade (Jason Statham) dejó atrás una distinguida carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, quien es como familia para él, es capturada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla de regreso revela un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás pudo imaginar.
Prime Video: reparto de la película Rescate implacable
- Jason Statham
- Ason Flemyng
- Merab Ninidze
- Maximilian Osinski
- Cokey Falkow
- Michael Peña
- David Harbour