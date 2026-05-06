Cuándo volverá a jugar Gimnasia y Esgrima: el largo receso que tendrá el Lobo

Gimnasia y Esgrima culminó su actuación en el Torneo Apertura, ya está eliminado de la Copa Argentina y volverá a jugar oficialmente después del Mundial 2026 cuando comience el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima culminó su actuación en el Torneo Apertura y volverá a jugar oficialmente después del Mundial 2026 cuando comience el Torneo Clausura
Gimnasia y Esgrima culminó su actuación en el Torneo Apertura, ya está eliminado de la Copa Argentina y volverá a jugar oficialmente después del Mundial 2026 cuando comience el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Lobo es uno de los 4 equipos que tendrán unas 10 semanas sin fútbol junto a Newell's, Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto, ya que a los 16 clasificados a los playoffs del Torneo Apertura hay que sumar a otros 10 clubes que todavía tienen pendientes sus partidos por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Aunque no ha sido anunciado formalmente, el Torneo Clausura comenzará una vez terminado el Mundial 2026 cuya final está programada para el domingo 19 de julio, es decir que poniendo como fecha probable el sábado 25 de julio, el Lobo aún tiene 80 días sin competencia.
Más allá de que el plantel ya disfruta de unos días de licencia y luego iniciará una pretemporada, lo más preocupante es que estar casi 3 meses sin jugar para el club implica no tener ingresos, entre otros aspectos, por venta de entradas.
Faltando sólo las 16 fechas del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima está fuera de los puestos de descenso tanto en los promedios como en la tabla anual.
En los promedios está 23 con 1,188 y supera a Central Córdoba (1,124), Atlético Tucumán (1,101); Newell's (1,090); Banfield (1,056); Sarmiento (1); Aldosivi (0,854) y Estudiantes de Río Cuarto (0,312).
En la tabla anual comparte el puesto 20 con 19 unidades junto a Defensa y Justicia y Sarmiento. Debajo están Banfield (18); Platense, Central Córdoba (16); Newell's (15); Atlético Tucumán (14); Riestra (11), Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5).