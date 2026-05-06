Cuándo volverá a jugar Gimnasia y Esgrima: el largo receso que tendrá el Lobo

Aunque no ha sido anunciado formalmente, el Torneo Clausura comenzará una vez terminado el Mundial 2026 cuya final está programada para el domingo 19 de julio, es decir que poniendo como fecha probable el sábado 25 de julio, el Lobo aún tiene 80 días sin competencia.

Más allá de que el plantel ya disfruta de unos días de licencia y luego iniciará una pretemporada, lo más preocupante es que estar casi 3 meses sin jugar para el club implica no tener ingresos, entre otros aspectos, por venta de entradas.

El fixture de Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura 2026

26/7 vs. Central Córdoba (L)

29/7 vs. San Lorenzo (V)

2/8 vs. Unión (L)

9/8 vs. Instituto (V)

16/8 vs. Talleres (L)

23/8 vs. Gimnasia La Plata (V)

30/8 vs. Independiente (L)

6/9 vs. Boca (L)

13/9 vs. Defensa y Justicia (V)

20/9 vs. Deportivo Riestra (L)

4/10 vs. Estudiantes (V)

11/10 vs. Newell's Old Boys (L)

18/10 vs. Vélez (V)

25/10 vs. Platense (L)

1/11 vs. Lanús (V)

8/11 vs. Independiente Rivadavia (L)

Cómo está Gimnasia y Esgrima en la lucha por la permanencia

Faltando sólo las 16 fechas del Torneo Clausura 2026, Gimnasia y Esgrima está fuera de los puestos de descenso tanto en los promedios como en la tabla anual.

gimnasia cingolani 1 Los hinchas mensanas no volverán al Legrotaglie hasta fines de julio. Foto: Cristian Lozano/UNO

En los promedios está 23 con 1,188 y supera a Central Córdoba (1,124), Atlético Tucumán (1,101); Newell's (1,090); Banfield (1,056); Sarmiento (1); Aldosivi (0,854) y Estudiantes de Río Cuarto (0,312).

En la tabla anual comparte el puesto 20 con 19 unidades junto a Defensa y Justicia y Sarmiento. Debajo están Banfield (18); Platense, Central Córdoba (16); Newell's (15); Atlético Tucumán (14); Riestra (11), Aldosivi (8) y Estudiantes de Río Cuarto (5).