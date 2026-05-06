En la decoración de interiores, el piso flotante es de las opciones más elegidas. Se trata de un material fácil de limpiar que aporta cierta delicadeza al suelo. Sin embargo, en los últimos meses emergió una tendencia europea caracterizada no solo por su elegancia, sino también por ser un material noble con múltiples beneficios. A continuación, sabrás de cuál se trata y por qué tenés que instalarlo en casa.
Adiós al piso flotante: la sofisticada tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026
Esta tendencia para tus pisos se destaca, entre otras cosas, por ser una alternativa elegante y sofisticada que potenciará la decoración de la sala
El piso flotante tiene los días contados: conocé la tendencia en decoración que debes instalar en tu hogar
En el viejo continente ya se instauró el uso de la pizarra natural como alternativa al piso flotante, destacándose por ser una opción de alta durabilidad, con una estética sobresaliente.
Al comparar la pizarra natural con el piso flotante, la piedra sobresale por ser un material noble, con propiedades físicas que superan ampliamente a las opciones sintéticas. Por ejemplo, mientras que los pisos flotantes suelen fabricarse con derivados de madera procesada o láminas plásticas, la pizarra es una roca densa y resistente que representa una inversión definitiva para la estructura.
La vida útil de los materiales es el punto de mayor diferenciación entre ambas alternativas. Un suelo de pizarra natural posee una durabilidad extrema, capaz de mantenerse intacto durante toda la vida.
En contraste, el piso flotante tiende a manifestar signos de desgaste, rayaduras y pérdida de brillo en un periodo relativamente corto de tiempo, particularmente en hogares con tránsito pesado, donde se cambian los muebles de lugar constantemente.
Además, la pizarra es notablemente dura y soporta impactos o presiones que dañarían de forma irremediable las láminas de un suelo laminado tradicional. Asimismo, la piedra ofrece una resistencia natural al fuego, lo que proporciona una seguridad adicional en el hogar de la que carecen los materiales inflamables como el plástico o la madera.
En lo que concierne a su poder ornamental, el piso de pizarra es una de las mejores opciones de decoración para casas vanguardistas. La apariencia visual de la pizarra natural brinda una sofisticación orgánica que las imitaciones del piso flotante no consiguen igualar. Cada placa de piedra es única en sus tonalidades y texturas, lo que confiere un carácter exclusivo a los ambientes e incrementa el valor de mercado de la propiedad.
Por último, este material destaca como un excelente aislante térmico. Es que permite regular la temperatura de los espacios interiores, conservando el frío en épocas de calor y reteniendo la calefacción de manera más eficiente durante el invierno en comparación con la delgada y ligera composición de un piso flotante.