Adiós al piso flotante: la sofisticada tendencia europea que se impone en decoración de interiores para 2026

piso flotante (1) El piso flotante es cosa del pasado: conocé cómo reemplazarlo.

La vida útil de los materiales es el punto de mayor diferenciación entre ambas alternativas. Un suelo de pizarra natural posee una durabilidad extrema, capaz de mantenerse intacto durante toda la vida.

En contraste, el piso flotante tiende a manifestar signos de desgaste, rayaduras y pérdida de brillo en un periodo relativamente corto de tiempo, particularmente en hogares con tránsito pesado, donde se cambian los muebles de lugar constantemente.

Además, la pizarra es notablemente dura y soporta impactos o presiones que dañarían de forma irremediable las láminas de un suelo laminado tradicional. Asimismo, la piedra ofrece una resistencia natural al fuego, lo que proporciona una seguridad adicional en el hogar de la que carecen los materiales inflamables como el plástico o la madera.

En lo que concierne a su poder ornamental, el piso de pizarra es una de las mejores opciones de decoración para casas vanguardistas. La apariencia visual de la pizarra natural brinda una sofisticación orgánica que las imitaciones del piso flotante no consiguen igualar. Cada placa de piedra es única en sus tonalidades y texturas, lo que confiere un carácter exclusivo a los ambientes e incrementa el valor de mercado de la propiedad.

piso de pizarra natural hogar Piso de pizarra natural, la tendencia europea que se impone en decoración de interiores. Foto: Pinterest

Por último, este material destaca como un excelente aislante térmico. Es que permite regular la temperatura de los espacios interiores, conservando el frío en épocas de calor y reteniendo la calefacción de manera más eficiente durante el invierno en comparación con la delgada y ligera composición de un piso flotante.