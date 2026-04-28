Una tendencia práctica y estética está ganando cada vez más adeptos. Se trata de una opción de madera que, gracias a todas sus ventajas de uso y decoración, promete destronar al piso flotante. Conocé de qué se trata esta alternativa y por qué tenés que instalarla sí o sí en tu hogar.
Adiós al piso flotante: la tendencia resistente y con durabilidad de 50 años que se impone en decoración de interiores
Si tenés un piso flotante en casa, después de conocer esta tendencia en decoración vas a querer cambiarlo de inmediato
El piso flotante tiene los días contados: conocé cuál es la tendencia que se impone en decoración
En los últimos años, el piso prefinished (pre terminado) ha logrado posicionarse como el punto de equilibrio perfecto, desplazando gradualmente al piso flotante tradicional. Aunque el flotante fue el rey por su bajo costo, los usuarios actuales están priorizando la nobleza de los materiales y la longevidad, convirtiendo al prefinished en la opción predilecta para quienes buscan renovar sus espacios con un sello de distinción y durabilidad.
Una de las razones principales de esta transición es la inmediatez. Tradicionalmente, instalar un piso flotante implicaba días, o incluso semanas, de pulido, plastificado o hidrolaqueado en el lugar. Los pisos prefinished eliminan este inconveniente por completo: vienen con el acabado aplicado desde la fábrica. Esto significa que, una vez terminada la colocación (que es notablemente sencilla y rápida), el ambiente puede ser amoblado y habitado de inmediato, ahorrando tiempo valioso y evitando las molestias de una obra.
A diferencia del piso flotante, que suele estar compuesto por fibras de madera compactadas y una lámina decorativa de melamina, el prefinished está construido con capas de madera real. Esta estructura le otorga una resistencia superior y una vida útil que puede alcanzar los 50 años, según cuenta el sitio especializado Pewen.
Además, mientras que un piso flotante común puede deteriorarse irremediablemente ante el desgaste o la humedad ambiental en una década, el prefinished mantiene su integridad estructural y su belleza por generaciones, convirtiéndose en una inversión patrimonial más que en un gasto decorativo temporal.
Otro punto a favor de esta tendencia es su acabado prolijo, difícil de igualar con otros materiales. Al ser procesado bajo estrictos controles industriales, cada tabla presenta una uniformidad perfecta y un brillo impecable.
Finalmente, la facilidad de limpieza es un beneficio que vas a valorar en el día a día. El sellado de fábrica protege la madera de manchas y facilita la remoción de polvo con un paño apenas húmedo, a diferencia de lo que sucede con el piso flotante.