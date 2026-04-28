Adiós al piso flotante: la tendencia resistente y con durabilidad de 50 años que se impone en decoración de interiores

Una de las razones principales de esta transición es la inmediatez. Tradicionalmente, instalar un piso flotante implicaba días, o incluso semanas, de pulido, plastificado o hidrolaqueado en el lugar. Los pisos prefinished eliminan este inconveniente por completo: vienen con el acabado aplicado desde la fábrica. Esto significa que, una vez terminada la colocación (que es notablemente sencilla y rápida), el ambiente puede ser amoblado y habitado de inmediato, ahorrando tiempo valioso y evitando las molestias de una obra.

A diferencia del piso flotante, que suele estar compuesto por fibras de madera compactadas y una lámina decorativa de melamina, el prefinished está construido con capas de madera real. Esta estructura le otorga una resistencia superior y una vida útil que puede alcanzar los 50 años, según cuenta el sitio especializado Pewen.

Además, mientras que un piso flotante común puede deteriorarse irremediablemente ante el desgaste o la humedad ambiental en una década, el prefinished mantiene su integridad estructural y su belleza por generaciones, convirtiéndose en una inversión patrimonial más que en un gasto decorativo temporal.

piso prefinished Estos pisos llegan para destronar al clásico flotante. Foto: Pewen

Otro punto a favor de esta tendencia es su acabado prolijo, difícil de igualar con otros materiales. Al ser procesado bajo estrictos controles industriales, cada tabla presenta una uniformidad perfecta y un brillo impecable.

Finalmente, la facilidad de limpieza es un beneficio que vas a valorar en el día a día. El sellado de fábrica protege la madera de manchas y facilita la remoción de polvo con un paño apenas húmedo, a diferencia de lo que sucede con el piso flotante.