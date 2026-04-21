Río Fashion Week volvió luego de décadas y presentó las tendencias que marcan lo nuevo

Tendencias en Río Fashion Week

Los colores de la semana se apoyaron en tonos neutros y contenidos. Cremas, blancos rotos, tonos tierra, verdes olivas y beige en múltiples variaciones que dominaron la escena, funcionando como base para looks más expresivos.

Entre esta paleta apareció un color con fuerza: el rojo. No solo como un detalle sutil, sino como protagonista. Desde faldas de cuero lacado hasta combinaciones que incluyen tops de bikini, camisas de organza abiertas y bolsos artesanales al tono, el rojo se convirtió en protagonista.

looks en tonos blancos Los tonos blancos protagonizaron los diferentes atuendos.

Las texturas también marcaron presencia. Encaje combinado con blazers overisized, blusas con volados superpuestos, organza, bordados multicolor y trenzados artesanales, fueron parte del repertorio visual que se repitió a lo largo de la semana.

Se mezclan materiales, terminaciones mate con brillo, superficies lisas con bordados, telas rígidas con fluídas y más. Esta vez, los opuestos se vuelven complementarios con naturalidad.

Siluetas y accesorios

Dos siluetas dominaron la escena. Por un lado, prendas superiores con volumen, blazers oversized, blusas con ruffles o camisas abiertas, combinadas con faldas largas o pantalones amplios que aportan movimiento.

También se vio una lógica inversa: tops contenidos, a veces bikinis o bralettes, combinados con pantalones balloon o faldas largas que concentraban el protagonismo visual. Ambas propuestas compartiían un mismo objetivo: no buscan marcar el cuerpo, sino acompañarlo.

accesorios Los accesorios que se vieron en las pasarelas y street style.

Otra de las tendencias que pisó fuerte en Río Fashion Week fue la presencia de los accesorios, y no como complementos, sino como detalles visibles de los looks. Carteras baguette (bolsos pequeños) con bordes trenzados, y bolsos bucket (con forma cilíndrica) con asas de cuerda.

Los zapatos cumplieron un rol estratégico. Bailarinas con cristales, sandalias de tiras finas en tonos chocolate, mules de raso con moños y mocasines negros aparecieron como opciones clave.