Los expertos, fashionistas y revistas suelen decir que la moda es cíclica. Esto quiere decir que las tendencias vuelven cada cierto tiempo, ya sea pantalones campana, tiro bajo, hombreras, faldas largas, accesorios y más. De hecho, un grupo de científicos desarrolló un artículo que sostiene que las tendencias en moda femenina tienden a repetirse cada 20 años aproximadamente.
El accesorio que llevaron las "it girl" en los 90 y este otoño está de vuelta
Se ha convertido en uno de los accesorios más chic de la temporada, y seguramente lo tienes guardado en el armario desde hace años
Esto es lo que ha sucedido con el fular, un accesorio que usaban las figuras influyenes en los 90, en los 2000... y ahora está de vuelta. El fular es como un pañuelo grande y ligero de seda, algodón o tejidos finos, que se utiliza en el cuello, la cabeza, la cintura o como complemento en bolsos. También luce como una especie de bufanda o corbata que aporta un estilo diferente a cualquier look.
El accesorio más chic de los 90
A finales de los 90 vimos este accesorio en el cuello de "it girl" del momento como Carrie Bradshaw de "Sex and The City" y Carolyn Bessette Kennedy. De hecho, en la serie Love Story, que se estrenó recientemente y cuenta la trágica historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn, vimos una escena que nos marcó.
En el episodio 5, en la cena con los Kennedy, Ethel (la abuela de John) le pide a Carolyn que se quite el fular para estar en la cena. Más allá de las emociones y la rabia que nos generó, es el ejemplo justo para apreciar como un pequeño accesorio puede hacer que un estilismo básico pase a ser uno más elevado.
La tendencia 2026: accesorios de los 2000
En los 2000 también vimos a íconos de la moda luciendo este accesorio. Hannah Montana, la estrella pop de Disney incorporaba en looks juveniles fulares finitos con brillos o estampas sobre remeras básicas o combinados con camperas de jean.
Por otro lado, Serena Van der Woodsen, el personaje principal de Gossip Girl, lucía este accesorio en el Upper East Side de Nueva York. En su caso, el fular aparecía en telas livianas como seda o satén, anudado de forma más suelta y elegante, acompañando vestidos o blazers. También, llevaba corbatines como parte de ese estilo chic que la definía: parecía improvisado, pero estaba perfectamente pensado.
Este 2026, puedes llevar el accesorio tendencia como más te guste. Acompañando un vestido ligero o con un traje sastrero. Dejarlo caer sobre la espalda o darle una sola vuelta al cuello es la forma más sencilla de llevarlo. ¿El detalle más chic? Que el pelo quede por debajo del fular.