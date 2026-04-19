El accesorio que llevaron las "it girl" en los 90 y este otoño está de vuelta

En el episodio 5, en la cena con los Kennedy, Ethel (la abuela de John) le pide a Carolyn que se quite el fular para estar en la cena. Más allá de las emociones y la rabia que nos generó, es el ejemplo justo para apreciar como un pequeño accesorio puede hacer que un estilismo básico pase a ser uno más elevado.

Hannah Montana Hannah Montana luciendo un fular.

La tendencia 2026: accesorios de los 2000

En los 2000 también vimos a íconos de la moda luciendo este accesorio. Hannah Montana, la estrella pop de Disney incorporaba en looks juveniles fulares finitos con brillos o estampas sobre remeras básicas o combinados con camperas de jean.

Por otro lado, Serena Van der Woodsen, el personaje principal de Gossip Girl, lucía este accesorio en el Upper East Side de Nueva York. En su caso, el fular aparecía en telas livianas como seda o satén, anudado de forma más suelta y elegante, acompañando vestidos o blazers. También, llevaba corbatines como parte de ese estilo chic que la definía: parecía improvisado, pero estaba perfectamente pensado.

Serena van Der Woodsern Serena Van der Woodsen tenía un estilo glamoroso.

Este 2026, puedes llevar el accesorio tendencia como más te guste. Acompañando un vestido ligero o con un traje sastrero. Dejarlo caer sobre la espalda o darle una sola vuelta al cuello es la forma más sencilla de llevarlo. ¿El detalle más chic? Que el pelo quede por debajo del fular.