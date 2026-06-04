Parches de hidrocoloide: qué son y cómo usarlos correctamente

Parches granitos Los parches de hidrocoloide son apósitos adhesivos estériles diseñados originalmente para favorecer la cicatrización de heridas. Canva

Lo que hacen estos parches es absorber el exceso de secreciones y reducir la inflamación. También funcionan como una barrera física que protege la zona de bacterias, suciedad y del contacto constante con las manos.

El dermatólogo Simón Scarano asegura que al cubrir el granito se evita tocarlo de manera inconsciente, algo que suele empeorar el cuadro inflamatorio.

¿Cómo usar correctamente los parches hidrocoloides?

En cuanto a su uso, el primer paso es limpiar bien la piel (ya sea con jabones, geles, agua micelar, etc). y esperar a que la piel esté seca.

A continuación hay que pegar el parche sobre el grano y ejercer un poco de presión para asegurarnos de que no se despegará. En algunos casos (según la marca), se aconseja dejar el parche actuando en la piel durante unas 8 horas. Al ser transparentes, prácticamente no se ven.

Sin embargo, también existe la versión estos parches con diversos colores y formas, los cuales se han convertido entre los más vendidos entre las adolescentes. De esta manera, los parches de colores sirven para "abrazar" el acné y las imperfecciones de la piel.

Parches acné Estos parches ayudan a evitar que el grano se infecte. Son transparentes y fáciles de usar.

Muchas personas utilizan estos parches durante el día porque ayudan a disimular los granitos y evitan la necesidad de cubrirlos con maquillaje.