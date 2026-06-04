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Parches de hidrocoloide: qué son y cómo usarlos correctamente

Te explicamos qué son los parches de hidrocoloides y por qué se han vuelto tan virales entre las jóvenes

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]

Al momento de cubrir un granito, muchas personas recurren al maquillaje. Sin embargo, a veces el maquillaje (como por ejemplo el corrector o una base) no tapa la totalidad del grano.

En los últimos años se han vuelto tendencia los famosos parches de hidrocoloide. A continuación te explicamos qué son y cómo deben usarse correctamente.

¿Qué son los parches hidrocoloides?

Los parches de hidrocoloide son básicamente apósitos adhesivos estériles diseñados que buscan favorecer la cicatrización de heridas. Están compuestos por partículas hidroactivas, como carboximetilcelulosa y gelatina, que absorben la humedad y crean un entorno óptimo para la regeneración de la piel.

Parches granitos
Los parches de hidrocoloide son apósitos adhesivos estériles diseñados originalmente para favorecer la cicatrización de heridas.

Los parches de hidrocoloide son apósitos adhesivos estériles diseñados originalmente para favorecer la cicatrización de heridas.

Lo que hacen estos parches es absorber el exceso de secreciones y reducir la inflamación. También funcionan como una barrera física que protege la zona de bacterias, suciedad y del contacto constante con las manos.

El dermatólogo Simón Scarano asegura que al cubrir el granito se evita tocarlo de manera inconsciente, algo que suele empeorar el cuadro inflamatorio.

¿Cómo usar correctamente los parches hidrocoloides?

En cuanto a su uso, el primer paso es limpiar bien la piel (ya sea con jabones, geles, agua micelar, etc). y esperar a que la piel esté seca.

A continuación hay que pegar el parche sobre el grano y ejercer un poco de presión para asegurarnos de que no se despegará. En algunos casos (según la marca), se aconseja dejar el parche actuando en la piel durante unas 8 horas. Al ser transparentes, prácticamente no se ven.

Sin embargo, también existe la versión estos parches con diversos colores y formas, los cuales se han convertido entre los más vendidos entre las adolescentes. De esta manera, los parches de colores sirven para "abrazar" el acné y las imperfecciones de la piel.

Parches acné
Estos parches ayudan a evitar que el grano se infecte. Son transparentes y fáciles de usar.

Estos parches ayudan a evitar que el grano se infecte. Son transparentes y fáciles de usar.

Muchas personas utilizan estos parches durante el día porque ayudan a disimular los granitos y evitan la necesidad de cubrirlos con maquillaje.

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