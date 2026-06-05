Así es como yo combato el frizz de mi pelo en invierno

La idea es dejar que la mascarilla actúe por unos cuantos minutos para que penetre en el pelo. Luego hay que enjuagar bien con agua. El frizz suele aparecer durante las bajas temperaturas, y esto deriva en deshidratación capilar.

Otro truco al cual recurro para eliminar el frizz consiste en no lavarme el pelo con agua muy caliente, ya que puede resecar tanto el cuero cabelludo como el largo del cabello. Además, el agua fría sella la cutícula y potencia el brillo natural del pelo. Retiro el exceso de agua apretando el pelo suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, en lugar de frotarlo o retorcerlo.

Antes de secarme el pelo, aplico protector térmico para minimizar el daño y evitar que el cabello pierda hidratación. Cuando me peino, lo hago con peines y cepillos que sirven para reducir la electricidad estática. Además, siempre hay que comenzar a desenrredar el pelo desde las puntas hacia arriba.

Pelo frizz Se aconseja aplicar una mascarilla hidratante al menos una vez a la semana.

Otro consejo o tip que he aprendido con el tiempo, es utilizar shampoos o acondicionadores que sean de líneas nutritivas con ingredientes como aceite de argán o keratina.

Para finalizar la rutina capilar, lo mejor es aplicar solo en las puntas un buen aceite capilar para poder hidratarlo una vez más y dejarlo con un brillo y un aroma especial. Por ejemplo, mi aliado hace muchos años es el Elvive Óleo Extraordinario.