Perfumes para otoño: cómo elegir la fragancia ideal

¿Qué perfumes o fragancias debemos usar en otoño?

Además de la temperatura, la humedad juega un papel clave en otoño, la evaporación de las moléculas del perfume se ralentiza, lo que evita que los aromas intensos se vuelvan empalagosos y las fragancias perduran mucho más. Esto permite que las notas más profundas y cálidas se fijen mejor en la piel, prolongando su duración a lo largo del día.

Por esto, en esta época, es mejor optar por fragancias con notas de fondo como la vainilla, el cuero o el sándalo, ya que prosperan en los días fríos; son ingredientes menos volátiles y de secado lento que permanecen en la piel por más tiempo. También, las fragancias de frutos rojos se vuelven grandes aliadas, gracias a su combinación de dulzura y acidez, que aportan calidez y vitalidad para los días más frescos.

Vainilla y sándalo Vainilla y sándalo, fragancias de otoño. Canva

Por ejemplo, uno de los perfumes más vendidos en Argentina durante el otoño es el Essencial Atrai de Natura, ideal para usar con bajas temperaturas. Atrai se siente como frutal floral intensa por la pimienta rosa y la frambuesa en su salida, pero a medida que se va secando deja una sensación de dulzura en la piel por el praliné, vainilla y chocolate que están en su composición.