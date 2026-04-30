Cómo preparar un perfume casero para que el hogar huela siempre fresco

Para aromatizar el hogar no hace falta gastar demasiado. Puedes ambientar con perfumes caseros, con aromas naturales, y muy fáciles de preparar. A continuación, te explicamos cómo preparar una bruma aromatizante para cualquier ambiente de casa.
Los ambientadores caseros son fragancias hechas a partir de ingredientes naturales o de uso cotidiano, como cascaras de cítricos, ramas de canela, plantas con buen aroma como la menta, lavanda, etc., que puedes encontrar en tu hogar. Estos aromatizadores no solo son ecológicos, sino que también puedes personalizarlos según tus preferencias.
Ahora bien, ¿por qué elegir un ambientador casero y no uno comercial? Además de reducir la exposición a productos químicos, al crear tus propios perfumes contribuyes a cuidar el medio ambiente. Lo mejor es que puedes diseñarlos para diferentes necesidades: eliminar malos olores, crear un ambiente relajante en casa o incluso para ocasiones especiales.
Ingredientes
- 70 ml de agua destilada.
- 20 ml de alcohol etílico.
- 10 ml de glicerina vegetal.
- 15 a 25 gotas de aceites esenciales naturales: puedes combinar los que más te gusten, lavanda, naranja, limón, romero.
- Ralladura de pomelo.
Pasos a seguir
Lava bien un frasco con atomizador con agua caliente. En un recipiente, agrega el alcohol y las gotas de aceites esenciales. Mezcla bien para que se integren. Suma la glicerina y vuelve a mezclar.
Añade el agua destilada poco a poco mientras sigues revolviendo con ayuda de una cuchara. Para lo último puedes incorporar ralladura de pomelo, para agregar un toque cítrico. Pasa todo a un recipiente con spray o un frasco de vidrio con varillas difusoras. Deja reposar de 24 a 48 horas en un lugar oscuro para que los aromas se integren mejor.
Otra opción para aromatizar cualquier estancia del hogar son las velas perfumadas, especialmente para baños o habitaciones. También, se pueden hacer caseras, pues tienes que derretir cera natural a baño maría, añadir aceites esenciales de tu preferencia y verter la mezcla en un molde con una mecha o pabilo. Deja solidificar durante 8 horas y voilà.