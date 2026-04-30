Cómo preparar un perfume casero para que el hogar huela siempre fresco

aromatizador casero Hacer perfumes naturales caseros es económico.

Ingredientes

70 ml de agua destilada.

20 ml de alcohol etílico.

10 ml de glicerina vegetal.

15 a 25 gotas de aceites esenciales naturales: puedes combinar los que más te gusten, lavanda, naranja, limón, romero.

Ralladura de pomelo.

Pasos a seguir

Lava bien un frasco con atomizador con agua caliente. En un recipiente, agrega el alcohol y las gotas de aceites esenciales. Mezcla bien para que se integren. Suma la glicerina y vuelve a mezclar.

Añade el agua destilada poco a poco mientras sigues revolviendo con ayuda de una cuchara. Para lo último puedes incorporar ralladura de pomelo, para agregar un toque cítrico. Pasa todo a un recipiente con spray o un frasco de vidrio con varillas difusoras. Deja reposar de 24 a 48 horas en un lugar oscuro para que los aromas se integren mejor.

vela perfumada Las cantidades de cada ingrediente dependerán de la cantidad que hagas y de tus preferencias.

Otra opción para aromatizar cualquier estancia del hogar son las velas perfumadas, especialmente para baños o habitaciones. También, se pueden hacer caseras, pues tienes que derretir cera natural a baño maría, añadir aceites esenciales de tu preferencia y verter la mezcla en un molde con una mecha o pabilo. Deja solidificar durante 8 horas y voilà.