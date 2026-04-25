Adiós al mal olor: este perfume casero hará que tu baño huela siempre fresco

Si quieres sumergirte en el mundo de las actividades manuales y el bienestar, puedes aprender a preparar tu propio perfume casero. Una fragancia debe ser la manifestación distintiva e identificable con tu personalidad o la de tu hogar. A continuación, te enseñamos a hacer un ambientador con artículos ampliamente disponibles en casa o en el supermercado.
Este ambientador está pensado para perfumar el baño y quitar el mal olor, aunque también puede ser utilizado en habitaciones o cualquier otro ambiente. Si bien en el mercado existen varias opciones como aerosoles o difusores, suelen tener corta duración o contienen químicos perjudiciales. Por eso, es una buena alternativa hacerlo con ingredientes caseros.
Casi todos experimentaron alguna vez la desagradable sorpresa de un mal olor proveniente del baño. Incluso limpiando con cloro y productos específicos, ese hedor no desaparece. El mal olor suele deberse a sifones secos, tuberías sucias, falta de ventilación o juntas defectuosas en el inodoro.
Perfume casero para el baño
- 100 ml de agua (idealmente hervida y enfriada).
- Una cucharada de bicarbonato de sodio.
- Cáscaras de limón.
- Un puñado de hojas frescas de menta o eucalipto.
- Una rama de romero.
Lo primero que tienes que hacer es hervir el agua y dejarla entibiar. Luego, añade las cáscaras de limón, la menta y el romero. Deja reposar entre una y dos horas para que larguen bien el aroma.
Cuela la mezcla para retirar los restos sólidos, agrega el bicarbonato y mezcla bien. Pasa el líquido a un recipiente con atomizador, o a un frasco con varitas difusoras. Rocía el aire del baño cuando lo necesites, aplica en cortinas o cerca del inodoro.
Como este perfume utiliza ingredientes naturales, dura entre siete y quince días, por lo que conviene hacerlo en pequeñas cantidades. Puedes ir renovando una vez por semana, y cambiando los ingredientes para que el baño huela diferente, pero siempre fresco.