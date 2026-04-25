Adiós al mal olor: este perfume casero hará que tu baño huela siempre fresco

Casi todos experimentaron alguna vez la desagradable sorpresa de un mal olor proveniente del baño. Incluso limpiando con cloro y productos específicos, ese hedor no desaparece. El mal olor suele deberse a sifones secos, tuberías sucias, falta de ventilación o juntas defectuosas en el inodoro.

Perfume casero para el baño

100 ml de agua (idealmente hervida y enfriada).

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Cáscaras de limón.

Un puñado de hojas frescas de menta o eucalipto.

Una rama de romero.

Lo primero que tienes que hacer es hervir el agua y dejarla entibiar. Luego, añade las cáscaras de limón, la menta y el romero. Deja reposar entre una y dos horas para que larguen bien el aroma.

Cuela la mezcla para retirar los restos sólidos, agrega el bicarbonato y mezcla bien. Pasa el líquido a un recipiente con atomizador, o a un frasco con varitas difusoras. Rocía el aire del baño cuando lo necesites, aplica en cortinas o cerca del inodoro.

perfume casero Puedes utilizar un recipiente con spray o un frasco con varillas difusoras.

Como este perfume utiliza ingredientes naturales, dura entre siete y quince días, por lo que conviene hacerlo en pequeñas cantidades. Puedes ir renovando una vez por semana, y cambiando los ingredientes para que el baño huela diferente, pero siempre fresco.