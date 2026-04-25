Un jubilado sufrió una violenta entradera: le robaron 30.000 euros, 15.000 dólares y $150.000

Los delincuentes armados lo abordaron alrededor de las 10 y lo maniataron en una habitación de la vivienda mientras se hacían con el botín, del cual -al parecer de la víctima- tenían información previa.

En total, el hombre denunció que se llevaron 30.000 euros, 15.000 dólares, $150.000 en efectivo, un celular, un arma con 3 cargadores y 30 cartuchos y escaparon en su vehículo.