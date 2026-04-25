Un jubilado de 77 años denunció este viernes a la mañana el robo de una importante suma de dinero después de sufrir una violenta entradera en calle Sargento Cabral, de Rivadavia. El hombre explicó que volvía de dejar a su hija en el trabajo cuando fue sorprendido por tres delincuentes encapuchados que lo esperaban en la puerta de su casa.
Un jubilado sufrió una violenta entradera: le robaron 30.000 euros, 15.000 dólares y $150.000
La entradera perpetrada por 3 delincuentes armados fue en Rivadavia. Fue sorprendido al regresar a su casa tras dejar a su hija en el trabajo
Los delincuentes armados lo abordaron alrededor de las 10 y lo maniataron en una habitación de la vivienda mientras se hacían con el botín, del cual -al parecer de la víctima- tenían información previa.
En total, el hombre denunció que se llevaron 30.000 euros, 15.000 dólares, $150.000 en efectivo, un celular, un arma con 3 cargadores y 30 cartuchos y escaparon en su vehículo.
Sólo hallaron el auto robado en Rivadavia
El auto robado fue encontrado en calles Presbítero Olguín y Los Maitenes (a 4 cuadras del robo). Al valor del dólar blue, el monto robado equivale a unos $71.000.000.
Después de unas horas de estar encerrado en la habitación, la víctima explicó que logró escapar por una ventana y pidió auxilio a los vecinos, quienes llamaron al 911.
Personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para recolectar pruebas que permitan identificar a los ladrones que permanecen prófugos.