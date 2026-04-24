La Policía desarticuló una banda dedicada a cometer robos bajo la modalidad "rompevidrios" en zonas de alta concentración vehicular del Gran Mendoza. Dos hombres fueron detenidos y vinculados a al menos 5 hechos.
Dos rompevidrios fueron detenidos en Ciudad tras una investigación que los vinculó a 5 robos
La Policía le secuestró a los delincuentes el auto que usaban para cometer robos, el cual tenía pedido de secuestro e inhibidores de señal
La investigación, realizada en coordinación con la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores, incluyó tareas de campo, seguimientos, análisis de registros fílmicos y recolección de testimonios.
Los efectivos identificaron que los sospechosos se movilizaban en un Toyota Corolla gris y concretaron 3 allanamientos simultáneos en Ciudad.
Detención de los sospechosos de robos
En los procedimientos los efectivos secuestraron el vehículo utilizado en los ilícitos, que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo cometido a comienzos de abril en Capital. También incautaron herramientas, guantes, destornilladores, cortadores de vidrio e inhibidores de señal.
Además, recuperaron pertenencias robadas a distintas víctimas en los últimos días, entre ellas celulares y otros objetos personales.
La causa quedó a disposición del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción, mientras la investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados a otros robos similares en la provincia.