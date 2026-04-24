Dos rompevidrios fueron detenidos en Ciudad tras una investigación que los vinculó a 5 robos

autos secuestrados rompevidrios Autos secuestrados a los "rompevidrios" investigados por varios robos.

Detención de los sospechosos de robos

En los procedimientos los efectivos secuestraron el vehículo utilizado en los ilícitos, que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo cometido a comienzos de abril en Capital. También incautaron herramientas, guantes, destornilladores, cortadores de vidrio e inhibidores de señal.

Además, recuperaron pertenencias robadas a distintas víctimas en los últimos días, entre ellas celulares y otros objetos personales.

La causa quedó a disposición del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción, mientras la investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados a otros robos similares en la provincia.