Agarraron a un ladrón, lo desnudaron y lo entregaron a la Policía: "Ponete a laburar"

De acuerdo con la información disponible, el hombre se movilizaba en moto cuando abordó a una mujer y la amenazó con un cuchillo para sustraerle el teléfono. Sin embargo, no logró escapar: personas que se encontraban en la zona advirtieron la situación y lo persiguieron hasta alcanzarlo.

En ese contexto, el sospechoso fue reducido por un grupo de vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar. Durante la detención, le recriminaron su accionar y uno de ellos le dijo “ponete a laburar”, mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo.

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Los uniformados procedieron a la detención del sospechoso y recuperaron el dispostivo móvil de la victima. Además, secuestraron el arma blanca con el que había amenazado a la víctima y la moto en la que circulaba, cuyo pedido de secuestro, a solicitid de la Comisaría 4a de Merlo y la UFI N° 5 de Morón, data del último 3 de abril, en una causa por robo.

La investigación quedó en manos del fiscal Claudio Marcelo Oviedo, de la UFI N° 5 departamental, quien por estas horas trabaja para determinar si los vecinos y albañiles se excedieron en el castigo contra el imputado por robo agravado por uso de arma en tentativa y encubrimiento.

El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por la seguridad en la zona y el creciente recurso de la intervención vecinal ante hechos delictivos, una práctica que especialistas advierten puede implicar riesgos y derivar en situaciones de violencia.

Fuente: minutouno.com