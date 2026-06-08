Uno de los ladrones que le robó al influencer conocido como el Profe, secuencia que quedó registrada por la propia víctima y que subió el video a sus redes sociales, fue detenido en la localidad de Barracas, en Buenos Aires.
Cayó el ladrón que le robó a un conocido influencer y quedó filmado
Esta detención se suma a la del otro ladrón que participó del robo y que está acusado de ser el autor del disparo al influencer
La detención del presunto ladrón, de 26 años y con antecedentes por lesiones graves, se produjo en el cruce de las calles Hornos y California. En ese lugar fue que personal de la Comisaría Vecinal 4D lo identificó, y tras intentar darse a la fuga, fue capturado.
Esta detención se suma a la de un cómplice que participó del robo y que está acusado de ser el autor del disparo al influencer en una pierna en su huida, confirmaron las fuentes oficiales que investigan el caso.
Los ladrones que quedaron filmado en el robo
El robo ocurrió cuando el detenido y un cómplice pactaron la compra de dos celulares de alta gama y citaron al vendedor, un influencer conocido como el Profe y con más de 72.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la esquina de Gonçalves Dias y Pasaje Jorge. Allí, lo amenazaron y lo asaltaron.
El hecho tomó repercusión pública porque el influencer filmó todo el desarrollo del encuentro con los falsos compradores e inclusive su propia huida tras ser herido en la pierna derecha por un disparo. Fueron varios los videos que la víctima publicó en sus redes sociales, los que permitieron identificar a los agresores.
Previamente fue detenido uno de los ladrones, de 21 años y señalado como el responsable de haber disparado, durante un allanamiento a un departamento en calle Luna al 1700. El caso está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 23 del fiscal Marcelo Retes, quien investiga el hecho bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones.