Cayó el ladrón que le robó a un conocido influencer y quedó filmado

Embed ASÍ FUE BALEADO "EL PROFE", EL INFLUENCER ASALTADO EN BARRACAS



Gabriel García, un joven creador de contenidos fue víctima de un violento asalto cuando se grababa mientras entregaba 2 iphone, producto de una venta.



El muchacho de 32 años fue baleado en el robo. pic.twitter.com/rZEnMaU5ci — N3F Noticias (@n3fnoticias) March 14, 2026

Los ladrones que quedaron filmado en el robo

El robo ocurrió cuando el detenido y un cómplice pactaron la compra de dos celulares de alta gama y citaron al vendedor, un influencer conocido como el Profe y con más de 72.000 seguidores en su cuenta de Instagram, en la esquina de Gonçalves Dias y Pasaje Jorge. Allí, lo amenazaron y lo asaltaron.

El hecho tomó repercusión pública porque el influencer filmó todo el desarrollo del encuentro con los falsos compradores e inclusive su propia huida tras ser herido en la pierna derecha por un disparo. Fueron varios los videos que la víctima publicó en sus redes sociales, los que permitieron identificar a los agresores.

Previamente fue detenido uno de los ladrones, de 21 años y señalado como el responsable de haber disparado, durante un allanamiento a un departamento en calle Luna al 1700. El caso está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional 23 del fiscal Marcelo Retes, quien investiga el hecho bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y lesiones.