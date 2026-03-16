Fue a vender un iPhone, le dispararon para robarle y alcanzó a filmar toda la secuencia

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Robo y baleado

Instantes después, aparece un segundo hombre que saca un arma de fuego y apunta directamente hacia la víctima. El joven, al percibir el robo inminente, enciende rápidamente su moto para intentar escapar. Mientras acelera, el atacante dispara varias veces en su dirección, logrando impactar al menos un proyectil en una de las piernas del vendedor. El video captura el caos del momento: el rugido del motor, los disparos y los gritos de auxilio de la víctima mientras huye herido por la calle.

A pesar del dolor y el shock, el joven consiguió alejarse lo suficiente del lugar del robo. Posteriormente fue auxiliado por transeúntes o familiares, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro médico cercano. Según los reportes que circularon en medios y redes, la herida en la pierna no puso en riesgo su vida, aunque requirió atención inmediata e intervención quirúrgica para extraer el proyectil y estabilizarlo.

El video, grabado en primera persona desde el celular o una cámara corporal improvisada, se difundió ampliamente en plataformas como Instagram, Facebook y X, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios expresaron preocupación por la inseguridad en las transacciones online y recomendaron evitar encuentros en lugares solitarios o llevar acompañantes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones de los autores de robo ni avances oficiales en la investigación por parte de la Policía de Buenos Aires.