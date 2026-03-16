Un violento robo ocurrido en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, dejó en evidencia los riesgos de concretar ventas por plataformas digitales como Marketplace. Un joven acudió a un punto de encuentro pactado para vender un iPhone, pero el supuesto comprador resultó ser parte de una emboscada.
Fue a vender un iPhone, le dispararon para robarle y alcanzó a filmar toda la secuencia
El violento robo terminó en gran parte frustrado gracias a que el motociclista pudo escapar pese a terminar baleado
Durante el intercambio, los delincuentes lo balearon para robarle el teléfono, y la víctima logró grabar toda la secuencia con su propio dispositivo. Las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El hecho tuvo lugar en una calle de Quilmes, en horario nocturno. La víctima llegó en motocicleta al lugar acordado y, confiado, le mostró el iPhone a un primer joven que actuaba como comprador. En las imágenes se observa cómo este individuo mira repetidamente hacia los costados, como si estuviera vigilando el entorno o esperando la señal de un cómplice, en un claro indicio de premeditación.
Robo y baleado
Instantes después, aparece un segundo hombre que saca un arma de fuego y apunta directamente hacia la víctima. El joven, al percibir el robo inminente, enciende rápidamente su moto para intentar escapar. Mientras acelera, el atacante dispara varias veces en su dirección, logrando impactar al menos un proyectil en una de las piernas del vendedor. El video captura el caos del momento: el rugido del motor, los disparos y los gritos de auxilio de la víctima mientras huye herido por la calle.
A pesar del dolor y el shock, el joven consiguió alejarse lo suficiente del lugar del robo. Posteriormente fue auxiliado por transeúntes o familiares, quienes lo trasladaron de urgencia a un centro médico cercano. Según los reportes que circularon en medios y redes, la herida en la pierna no puso en riesgo su vida, aunque requirió atención inmediata e intervención quirúrgica para extraer el proyectil y estabilizarlo.
El video, grabado en primera persona desde el celular o una cámara corporal improvisada, se difundió ampliamente en plataformas como Instagram, Facebook y X, acumulando miles de visualizaciones y comentarios. Muchos usuarios expresaron preocupación por la inseguridad en las transacciones online y recomendaron evitar encuentros en lugares solitarios o llevar acompañantes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones de los autores de robo ni avances oficiales en la investigación por parte de la Policía de Buenos Aires.