brian walshe El femicida Brian Walshe fue juzgado y condenado.

El femicidio y las búsquedas en Google

Ana Walshe desapareció la madrugada del 1 de enero de 2023, después de celebrar el Año Nuevo con su marido y un amigo. Brian Walshe informó a la policía que su esposa había salido temprano hacia Washington por una “emergencia laboral” en su empresa. Sin embargo, no existía evidencia de que hubiera abandonado la casa: su teléfono quedó en el domicilio, no tomó su bolso ni su pasaporte, y jamás llegó a su destino.

Las cámaras de seguridad del barrio y los registros telefónicos contradijeron la versión de Brian Walshe desde el primer momento. La investigación reveló que, en realidad, la mujer fue asesinada esa misma noche dentro de su propia vivienda, y su cuerpo fue desmembrado meticulosamente en el sótano para evitar ser descubierto.

Lo más escalofriante del caso fueron las búsquedas en Google realizadas por el femicida desde su teléfono y la tablet de su hijo. Días antes del crimen, el 27 de diciembre de 2022, consultó: “¿Cuál es el mejor estado para divorciarse siendo hombre?”. Ya el 1 de enero, a las 4:55 —minutos después de matar a su esposa—, buscó “¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en empezar a oler?”, seguido de “¿Cómo evitar que un cuerpo se descomponga?”, “¿Cómo embalsamar un cuerpo?” y “10 formas de deshacerse de un cuerpo muerto si realmente lo necesitas”.

brian walshe femicidio 2 Los protagonistas del femicidio donde las búsquedas en Google fueron la clave.

Minutos después el femicida agregó: “¿Cuánto tiempo debe estar desaparecida una persona para heredar?” y, directamente, “¿Pueden acusarte de asesinato sin un cuerpo?”. Las consultas continuaron con términos como “cómo desmembrar un cuerpo”, “cómo limpiar sangre de un cuchillo” y “cuánto dura el ADN”.

Con esa información en mente, Brian Walshe actuó con frialdad. Compró una sierra, cortó el cadáver en múltiples partes, las envolvió en bolsas de basura y las distribuyó en contenedores de basura de varios pueblos cercanos. Parte de los restos fueron hallados meses después en un vertedero, pero el cuerpo completo nunca apareció.

La fiscalía demostró que Brian Walshe limpió la escena del crimen con productos químicos y mintió repetidamente a los investigadores. A pesar de que cambió su declaración en el último momento y se declaró culpable de “desechar un cuerpo humano” y “obstruir la justicia”, insistió en que la mujer había muerto “de forma natural”. El jurado no le creyó y lo condenó por el femicidio.