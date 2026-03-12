Invitó a su amigo a dormir, se desconocieron y lo mató al tirarlo de un tercer piso

crimen posadas 2 La víctima fatal del crimen en Posadas.

El crimen entre amigos en Posadas

La pelea se desató en el interior del departamento alrededor de las 4. Marcos Álvarez sufrió una herida cortante en el cuello, que luego explicó como provocada por su “amigo” durante el forcejeo. Minutos después, Marcelo Ojeda cayó al vacío desde la terraza o balcón del tercer piso, impactando en el sector de estacionamiento del edificio.

El cuerpo quedó sin vida en el lugar, con lesiones compatibles con politraumatismo craneal severo, según confirmó la autopsia. La caída mortal fue descubierta tras una llamada al 911 que alertaba sobre un joven herido en la zona de un skatepark cercano.

Marcos Álvarez fue asistido inmediatamente por efectivos y trasladado al hospital por su lesión. Al ser interrogado, relató que había tenido una “pelea” con su amigo y que este lo había “cortado”. Sin embargo, la versión inicial presentó inconsistencias que llevaron a su detención preventiva.

El juez lo imputó formalmente por homicidio simple tras recibir el sumario policial y el informe forense. Marcos Álvarez negó haber arrojado a la víctima y sugirió incluso la posibilidad de un suicidio posterior al altercado, aunque esta hipótesis no cuenta con respaldo sólido en las pruebas recolectadas hasta el momento.

La Fiscalía ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de ambos jóvenes para analizar conversaciones, llamadas y mensajes que puedan aclarar el móvil del presunto crimen. Vecinos del edificio declararon haber escuchado gritos y ruidos fuertes esa madrugada, pero nadie intervino directamente. La convivencia entre los dos hombres parecía estable hasta esa noche fatídica, lo que hace más impactante el giro violento.