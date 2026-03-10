Video: una exhibición de camionetas terminó en accidente y varias personas fueron atropelladas

Embed MISIONES: UNA CAMIONETA PERDIÓ EL CONTROL Y CHOCÓ AL PÚBLICO EN UN TROMPÓDROMO



El accidente ocurrió durante una exhibición de camionetas y tractores en un circuito de barro en El Soberbio. Una Ford Ranger derrapó, subió a un terraplén y atropelló a los espectadores. pic.twitter.com/AOnM5sJyzA — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) March 10, 2026

Las consecuencias del accidente en el trompódromo de Misiones

Aunque la camioneta se posó sobre el público y arrolló a un puñado de personas, por el momento no trascendió si hay algún herido de gravedad o si se requirió de la presencia médica para asistir a las víctimas.

El video del accidente ocurrido en Misiones se viralizó de forma inmediata en redes sociales y generó conmoción ante la brutalidad del siniestro, supo la Agencia Noticias Argentinas.

La muestra se llevó a cabo al costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, en Misiones, donde se embarra el lugar para poder concretar la exhibición. El evento, que ya se realizó en otros lugares de esa provincia del litoral argentino, reúne a conductores de camionetas y tractores que realizan diversas maniobras y demostraciones sobre barro. Es la primera vez que se registra un accidente de estas características en ese trompódromo, según confirmaron las autoridades provinciales.

El accidente está siendo investigado por las autoridades judiciales para determinar si el conductor o los responsables del evento deben ser imputados.