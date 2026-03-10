Varias personas resultaron heridas luego de ser atropelladas por una camioneta durante una exhibición en un trompódromo en Misiones. El accidente quedó registrado por los celulares de los espectadores que presenciaron el momento.
Video: una exhibición de camionetas terminó en accidente y varias personas fueron atropelladas
El accidente sucedió el fin de semana pasado cuando se desarrollaba en la localidad misionera de El Soberbio la primera jornada de demostración de manejo sobre el barro. Varios vehículos, especialmente camionetas 4x4, se dedicaban a pisar la pista de barro y dar vueltas a modo de exhibición.
En medio del evento que se estaba realizando con relativa calma, el conductor de una camioneta Ford Ranger perdió el control, se salió de la pista y embistió a un grupo de espectadores que se encontraban sobre un terraplén superior a la altura de la pista.
Las consecuencias del accidente en el trompódromo de Misiones
Aunque la camioneta se posó sobre el público y arrolló a un puñado de personas, por el momento no trascendió si hay algún herido de gravedad o si se requirió de la presencia médica para asistir a las víctimas.
El video del accidente ocurrido en Misiones se viralizó de forma inmediata en redes sociales y generó conmoción ante la brutalidad del siniestro, supo la Agencia Noticias Argentinas.
La muestra se llevó a cabo al costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, en Misiones, donde se embarra el lugar para poder concretar la exhibición. El evento, que ya se realizó en otros lugares de esa provincia del litoral argentino, reúne a conductores de camionetas y tractores que realizan diversas maniobras y demostraciones sobre barro. Es la primera vez que se registra un accidente de estas características en ese trompódromo, según confirmaron las autoridades provinciales.
El accidente está siendo investigado por las autoridades judiciales para determinar si el conductor o los responsables del evento deben ser imputados.