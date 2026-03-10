La ciudad más poblada del planeta Tierra se hunde lentamente antes de 2050

Caminar por las calles de Yakarta hoy implica hacerlo sobre un suelo que no es el mismo que hace unas décadas. El terreno se hunde literalmente, entre aproximadamente 20 y 28 centímetros por año en distintas zonas del norte de la ciudad, según mediciones geodésicas.

Yakarta (2)

La razón por la cual se hunde esta ciudad

La razón no es un solo fenómeno, sino una mezcla de causas humanas y climáticas:

se asienta sobre depósitos blandos de antiguos pantanos y ríos, y millones de residentes y negocios extraen agua subterránea a diario porque el suministro público es insuficiente. Esa extracción intensiva debilita las capas que sostienen la tierra y provoca que la ciudad se hunda como si se pudiera “escurrir” hacia abajo. A esto se suma otra pieza del rompecabezas: el nivel del mar no está quieto. Está subiendo. Investigaciones recientes muestran que las aguas costeras del mundo ya son más altas de lo que se pensaba, hasta 30 centímetros por encima de las estimaciones anteriores en muchas regiones, lo que profundiza la vulnerabilidad de las grandes ciudades costeras.

En distintas partes de Yakarta, el agua ya ha convertido calles y barrios en espacios donde las inundaciones son cada vez más frecuentes, y donde algunas áreas del norte están varios metros por debajo del nivel del mar.

Frente a este panorama, las autoridades han impulsado iniciativas gigantescas, como el megaproyecto del muro costero (“Giant Sea Wall” que se espera completar en parte hacia finales de esta década), sistemas de drenaje mejorado y planes de reubicación parcial de funciones gubernamentales.