Adiós a los cuadros pintados en la habitación: la tendencia europea que se impone en decoración de interiores

Se trata de los listones de madera, una de las propuestas que más fuerza ha cobrado en los últimos meses. A través de paneles, esta propuesta se convierte en una herramienta multifuncional. Al ser paneles acústicos, ayudan a mitigar los ruidos provenientes de las casas o los departamentos cercanos, transformando el dormitorio en un verdadero búnker de paz.

Además, la versatilidad de este material permite diseños originales: desde crear una pared completa con este tipo de panel para ganar profundidad, hasta utilizar solo los bastones en la parte baja a modo de arrimadero. Esta última opción es ideal para delimitar visualmente zonas dentro de una misma habitación, separando el área de descanso de un pequeño rincón de trabajo o un tocador, sin necesidad de levantar tabiques que roben luz o espacio.

listones de madera Esta tendencia en decoración llega para destronar a los cuadros.

Si esta tendencia europea no te convence, también podrás probar otra alternativa que también promete destronar a los tradicionales cuadros pintados que suelen colgarse en la habitación. Se trata del papel pintado, una superficie con textura que aporta un protagonismo sutil pero envolvente (siempre que se evite acudir a los tradicionales estampados que no aportan nada a la decoración).