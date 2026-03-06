Adiós al router wifi: la tendencia tecnológica que promete una conexión veloz, segura y sin interferencias

El router wifi tiene los días contados: cuál es la tendencia tecnológica que llega para su reemplazo

En la actualidad, el router wifi es el corazón silencioso de nuestros hogares. Es un dispositivo que suele pasar desapercibido hasta que la señal se debilita o necesitamos configurar un nuevo equipo. Sin embargo, aunque este aparato domina la infraestructura digital actual, sus limitaciones en seguridad y eficiencia están impulsando una transformación profunda hacia lo que los expertos denominan el internet cuántico.

Según explica Diario AS, el router cuántico será el reemplazo del tradicional dispositivo que tenemos en casa o en el trabajo. Los especialistas señalan que la tecnología inalámbrica actual se basa en la transmisión de datos mediante ondas de radio, un sistema que, aunque efectivo, es vulnerable a interferencias y ciberataques. Por su parte, la propuesta de la comunicación cuántica es totalmente distinta: utiliza principios de la física, como la superposición y el entrelazamiento de partículas, para mover información.