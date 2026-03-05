Adiós al clásico inodoro: la tendencia canadiense que será furor en 2026 por su impacto ecológico

inodoro ecológico Este inodoro ecológico es tendencia en Canadá por reducir la huella hídrica.

Una de las barreras históricas de los inodoros de compostaje ha sido el aroma desagradable. Sin embargo, el revestimiento de micelio del MycoToilet ha demostrado en laboratorio una capacidad asombrosa para eliminar más del 90% de los compuestos volátiles responsables del mal olor, superando con creces a los sistemas tradicionales y garantizando una experiencia higiénica en espacios públicos.

El diseño, liderado por Joseph Dahmen, no solo es eficiente, sino también estéticamente contemporáneo. La estructura cuenta con:

Construcción sostenible gracias a paneles de madera prefabricados y una fachada de cedro tratada para resistir bacterias.

Un techo verde que fomenta la biodiversidad y un sistema de ventilación de bajo consumo.

Accesibilidad para todos, ya que fue diseñado para ser utilizado por personas en sillas de ruedas, rompiendo la brecha de inclusión en infraestructuras ecológicas.

El inodoro ecológico que convierte los desechos en compost y fertilizante

Desde el punto de vista operativo, el MycoToilet es una fábrica de nutrientes. Anualmente, el sistema es capaz de producir 600 litros de compost sólido y 2.000 litros de fertilizante líquido. Esto no solo reduce la dependencia de productos químicos industriales, sino que convierte el mantenimiento (que solo requiere cuatro visitas anuales) en una actividad productiva.

baño ecologico desechos Este inodoro ecológico produce 600 litros de compost sólido y 2.000 litros de fertilizante líquido.

Finalmente, al tratarse de un módulo autónomo que no requiere conexión a redes de electricidad o agua, este inodoro ecológico es la solución ideal para pueblos remotos, parques nacionales o zonas urbanas que buscan reducir su huella hídrica.