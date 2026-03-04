Cuáles son los lugares sagrados para colocar una maceta con la planta del dinero, según el Feng Shui

Más allá de ser elementos decorativos que aportan frescura a nuestros espacios, las plantas han sido consideradas históricamente como imanes de vibraciones específicas. Una de las que tiene mejor reputación según el Feng Shui es la Plectranthus verticillatus, un ejemplar destacado también por su resistencia y la elegancia de sus hojas.
Conocida popularmente como planta del dinero, se trata de una especie originaria de Madagascar y diversas regiones de África. Este ejemplar perenne es reconocido por sus características hojas redondas, carnosas y de un verde vibrante. Sus tallos colgantes, que pueden alcanzar hasta un metro de longitud, la convierten en la opción predilecta para macetas suspendidas o estanterías altas.
A diferencia de otras plantas más exigentes, esta especie se adapta con facilidad a ambientes de luz indirecta y requiere riegos moderados, lo que la hace ideal tanto para expertos como para principiantes en la jardinería urbana.
Feng Shui: cuál es el mejor lugar para colocar una maceta con la planta del dinero
La forma circular de la planta del dinero nos recuerda a las de las monedas, un elemento ligado a la riqueza en la cultura asiática. De esta forma, el Feng Shui asegura que la Plectranthus verticillatus es un talismán para atraer la prosperidad económica.
En este marco, para la filosofía asiática de origen taoísta, la ubicación de la maceta determina el flujo del Qi y es la cocina el lugar predilecto para tener una planta del dinero. Según el Feng Shui, no es solo el espacio donde se preparan alimentos, sino el núcleo de la nutrición y la riqueza familiar. Colocar dicho ejemplar en este ambiente es un gesto intencional para potenciar el bienestar económico.
En sintonía, para maximizar sus beneficios energéticos, se sugiere ubicar la maceta en la zona sureste, área vinculada directamente con las finanzas. Además, vital mantener a la planta del dinero alejada de fuentes de calor directo, ya que el exceso de temperatura podría debilitar sus hojas y, por ende, su poder simbólico.