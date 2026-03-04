Cuáles son los lugares sagrados para colocar una maceta con la planta del dinero, según el Feng Shui

Feng Shui: cuál es el mejor lugar para colocar una maceta con la planta del dinero

La forma circular de la planta del dinero nos recuerda a las de las monedas, un elemento ligado a la riqueza en la cultura asiática. De esta forma, el Feng Shui asegura que la Plectranthus verticillatus es un talismán para atraer la prosperidad económica.

En este marco, para la filosofía asiática de origen taoísta, la ubicación de la maceta determina el flujo del Qi y es la cocina el lugar predilecto para tener una planta del dinero. Según el Feng Shui, no es solo el espacio donde se preparan alimentos, sino el núcleo de la nutrición y la riqueza familiar. Colocar dicho ejemplar en este ambiente es un gesto intencional para potenciar el bienestar económico.

feng shui planta del dinero La maceta con la planta del dinero tendrá que ubicarse en la cocina.

En sintonía, para maximizar sus beneficios energéticos, se sugiere ubicar la maceta en la zona sureste, área vinculada directamente con las finanzas. Además, vital mantener a la planta del dinero alejada de fuentes de calor directo, ya que el exceso de temperatura podría debilitar sus hojas y, por ende, su poder simbólico.