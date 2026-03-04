Imputaron a Franco Correa por matar al presunto ladrón que le robó la bicicleta pero quedó en libertad

El hecho ocurrió el martes 3 de marzo en la intersección de calles Río Diamante y Los Horcones, de Las Heras. Aproximadamente a las 6.14, en una casa del barrio Altos del Oeste, Cesar González Becerra entró a robar a la casa de Franco. Golpeó a su pareja y le sacó una bicicleta. En ese momento, la víctima del robo se defendió y reaccionó para repeler la agresión.

No obstante, la fiscal señaló que, "una vez que el peligro concreto había cesado", a las 6.16 Franco persiguió a González Becerra, a quien pisó a 4 cuadras de su casa.