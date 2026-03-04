Imputaron a Franco Correa por matar al presunto ladrón que le robó la bicicleta pero quedó en libertad

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, imputó a Franco Correa por homicidio simple en exceso de la legítima defensa pero quedó en libertad. La víctima fatal fue un delincuente que circulaba por la calle en la bicicleta que le había robado a Franco. Se trata de César González Becerra, un ladrón que había sido detenido hace dos semanas y que tiene un extenso prontuario delictivo.
El hecho ocurrió el martes 3 de marzo en la intersección de calles Río Diamante y Los Horcones, de Las Heras. Aproximadamente a las 6.14, en una casa del barrio Altos del Oeste, Cesar González Becerra entró a robar a la casa de Franco. Golpeó a su pareja y le sacó una bicicleta. En ese momento, la víctima del robo se defendió y reaccionó para repeler la agresión.
No obstante, la fiscal señaló que, "una vez que el peligro concreto había cesado", a las 6.16 Franco persiguió a González Becerra, a quien pisó a 4 cuadras de su casa.
"En ese lugar lo embistió con el rodado mencionado y desplegó actos de violencia que excedieron la necesidad racional del medio empleado para neutralizar cualquier eventual peligro", señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
"Como consecuencia de dicha conducta, la víctima sufrió lesiones de tal gravedad que determinaron su fallecimiento en el lugar del hecho", ampliaron.
