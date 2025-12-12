La planta de interior que atrae dinero, florece todo el año y se puede cultivar en maceta

planta del dinero Lo ideal es ubicarla en un espacio con luz natural indirecta.

Cuando no hace frío, es importante sacar la planta al exterior y situarla en un sitio con semisombra, ya que allí su crecimiento es mayor. Por otra parte, es importante que reciba suficiente luz natural en el interior, nunca a pleno sol, ya que se queman las hojas.

Cuidados básicos de la planta

Los expertos de Picture This revelan que es nativa de ambientes húmedos y sombreados del sur de África, así que prospera en condiciones subtropicales. Prefiere una humedad constante, aunque tolera periódos breves de sequía. Lo ideal es regar una o dos veces a la semana.

Se beneficia del fertilizante alto en nitrógeno cada dos a tres semanas durante la primavera y el verano, en otoño hay que reducir a una vez por mes, mientras que en invierno no le hace falta fertilización, ya que entra en periodo de reposo.

planta del dinero Esta especie combina estética, resistencia, y un toque de mística.

Lo ideal es podar en primavera, eliminando los tallos alargados para fomentar una mayor frondosidad, mejorar la circulación del aire y promover un crecimiento más saludable. Teniendo en cuenta estos cuidados, la planta del dinero crecerá sana y abundante.