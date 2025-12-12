La planta de interior que atrae dinero, florece todo el año y se puede cultivar en maceta

Las plantas de interior se convierten en elementos decorativos que embellecen cualquier espacio, además de que purifican el aire, regulan la humedad, y mejoran la salud respiratoria de los que viven en la vivienda, ya que reducen el polvo y los malos olores. A continuación, exploramos una especie que nunca pasa de moda y adorna las macetas de casa.
La planta del dinero, también llamada dólar, planta de la abundancia, y conocida con el nombre científico de Plectranthus verticillatus, es una de las especies que queda bien en cualquier rincón. Según las creencias populares atrae prosperidad y buena energía al hogar.
En climas fríos debemos de resguardarla en el interior, por lo que es recomendable cultivarla en maceta. Es de rápido crecimiento, y tiene hábito colgante y rastrero, alcanzando los 30 centímetros de altura y un metro de expansión de sus tallos. Presenta hojas muy carnosas, redondeadas, de un verde medio y márgenes aserrados, entre 6-10 centímetros de longitud. Desde mediados de otoño hasta mediados de invierno emite flores de color azul claro tubulares, aunque en condiciones óptimas puede florecer durante todo el año.
Cuando no hace frío, es importante sacar la planta al exterior y situarla en un sitio con semisombra, ya que allí su crecimiento es mayor. Por otra parte, es importante que reciba suficiente luz natural en el interior, nunca a pleno sol, ya que se queman las hojas.
Cuidados básicos de la planta
Los expertos de Picture This revelan que es nativa de ambientes húmedos y sombreados del sur de África, así que prospera en condiciones subtropicales. Prefiere una humedad constante, aunque tolera periódos breves de sequía. Lo ideal es regar una o dos veces a la semana.
Se beneficia del fertilizante alto en nitrógeno cada dos a tres semanas durante la primavera y el verano, en otoño hay que reducir a una vez por mes, mientras que en invierno no le hace falta fertilización, ya que entra en periodo de reposo.
Lo ideal es podar en primavera, eliminando los tallos alargados para fomentar una mayor frondosidad, mejorar la circulación del aire y promover un crecimiento más saludable. Teniendo en cuenta estos cuidados, la planta del dinero crecerá sana y abundante.