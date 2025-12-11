Ni jazmín ni margaritas: la planta con flores elegantes que ayuda a combatir el estrés y reduce la hipertensión

pasiflora Esta planta de flores hermosas puede reducir el estrés, la ansiedad y controlar la hipertensión arterial.

Entre las ventajas que ofrece la pasiflora, especialistas destacan su poder para disminuir el estrés y controlar la ansiedad. Esto se debe a que la mencionada planta regula los niveles de un neurotransmisor, el ácido gamma-aminobutírico (GABA), en el cerebro, y actúa como calmante. Al mismo tiempo, incrementa el nivel de la dopamina. Además, la especie mencionada es una aliada en el control de la hipertensión arterial.

Para aprovechar estas ventajas, podemos consumir la planta medicinal en infusión, comprando la hierba seca en una herboristería. En farmacias también venden gotas de pasiflora, por lo que también esa es otra alternativa para quienes buscan contar con estos beneficios.

Por otro lado, se trata de un ejemplar que no exige demasiados cuidados de jardinería, por lo que es una planta apta para principiantes. Según Pura Plant, la pasiflora es una especie trepadora, por lo que tendremos que cultivarla en un lugar espacioso para crecer alto. Además, debe recibir abundante luz directa.

Esta planta medicinal no tolera el viento fuerte, por lo que si se encuentra en una terraza o balcón, se deberá proteger para evitar las fuertes correntadas de aire que afectará el crecimiento de la pasiflora.

Otro punto en el que debemos poner énfasis es en el drenaje óptimo que necesita dicha planta medicinal. Si el sustrato se encharca, las raíces se estropean rápido. En verano, necesitará riego frecuente, pero en invierno hay que reducirlo bastante.