La planta que crece en maceta, no exige cuidados de jardinería y es un imán para la buena suerte y la protección

planta ficus lyrata Ficus Lyrata, la planta que deberás tener en tu sala.

En concreto, el Feng Shui sostiene que por las hojas grandes y redondas, al ser suaves, atraen la energía chi, principalmente las vinculadas a la protección y la buena suerte. De hecho, la tradición popular asegura que las hojas del Ficus Lyrata actúan como un manto protector que beneficia a todos los integrantes del hogar. En este sentido, la filosofía asiática de origen taoísta sugiere ubicar la maceta con esta planta en rincones con energía estancada.

En lo que respecta a los sencillos cuidados de jardinería del Ficus Lyrata, si buscamos mantener el ejemplar sano y vigoroso, será fundamental prestar atención a sus tres pilares: iluminación, riego y sustrato.

ficus lyrata La Ficus Lyrata no exige cuidados de jardinería complejos.

El factor más crítico para su supervivencia es la iluminación. El Ficus Lyrata requiere un ambiente muy luminoso para prosperar. No obstante, es fundamental evitar la exposición directa a los rayos del sol, ya que estos pueden quemar sus hojas grandes. Una ubicación cerca de una ventana con luz indirecta intensa es ideal.

En cuanto al riego, la clave está en el equilibrio. En las épocas más cálidas necesita una frecuencia de riego mayor. Es crucial usar agua blanda (como agua de lluvia o agua reposada por 24 horas) y, sobre todo, asegurarse de que las raíces nunca se encharquen porque el exceso de humedad puede provocar la pudrición y la aparición de manchas amarillas en las hojas.

ficus lyrata planta Esta planta debe posicionarse en un rincón de energía estancada.

Finalmente, el sustrato debe ser liviano y, prioritariamente, contar con un excelente drenaje para evitar la acumulación de agua. Una mezcla que incluya turba, fibra de coco y humus de lombriz es ideal, ya que estos componentes garantizan una porosidad elevada y retienen la humedad justa sin compactarse, beneficiando al crecimiento de la mencionada planta.