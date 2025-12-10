Una cucharadita de este polvo mágico y tus plantas se mantendrán vigorosas los 365 días del año

ceniza madera Las cenizas de madera orgánica o natural potenciarán el crecimiento de las plantas.

Además, este ingrediente ayuda a regular el pH de suelo gracias a sus propiedades alcalinas, actuando como un corrector. Esto crea un ambiente químico más propicio para el desarrollo saludable y eficiente de las raíces.

Para garantizar la obtención de estos beneficios, es fundamental utilizar la ceniza adecuada, evitando completamente aquella que contenga residuos grasos (la que proviene de asados o parrilladas) y también las que cuentan químicos perjudiciales (cuando se utiliza madera tratada previamente con pintura o barniz).

Aclarado esto, la tarea de jardinería que garantizará el crecimiento vigoroso y frondoso de las plantas de interior o del jardín consistirá en espolvorear ceniza directamente sobre el sustrato. Se sugiere utilizar aproximadamente 50 gramos por cada ejemplar y hacerlo con precaución para evitar la alcalinización excesiva del suelo, lo cual podría ser contraproducente para las especies.

cenizas Las cenizas tienen distintos beneficios para las plantas.

Este truco de jardinería debe ponerse en práctica solamente dos veces por mes. En pocas semanas notarás cómo la planta comienza a crecer con un color verde brillante, con un tallo fuerte y hojas frondosas. En aquellos ejemplares florales se estimulará la floración.