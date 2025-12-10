Inicio Sociedad planta
Una cucharadita de este polvo mágico y tus plantas se mantendrán vigorosas los 365 días del año

Este truco de jardinería garantiza el bienestar de tus plantas, tanto de interior como las que se encuentran en el jardín

Walter Vasquez
Descubrí cómo beneficiar a tus plantas con este polvo mágico.

Cuando las plantas del jardín o el interior del hogar muestran signos de debilidad, crecimiento apagado o un aspecto marchito, a menudo la causa es una deficiencia de nutrientes esenciales en el suelo. Entre las posibles soluciones para este problema, existe un truco de jardinería infalible: una cucharadita de este polvo mágico que cualquiera puede tener en casa.

El truco de jardinería para que las plantas se mantengan vigorosas durante todo 2026

Existe un ingrediente simple y accesible que suele desecharse a la basura y es un aliado para revitalizar las plantas: las cenizas. Este polvo mágico, particularmente aquel que proviene de la quema de madera natural o materia vegetal, es extremadamente rico en macronutrientes esenciales para el desarrollo de los ejemplares.

Las cenizas aportarán al sustrato una buena dosis de potasio, calcio y magnesio, minerales cruciales para funciones vitales como el crecimiento vigoroso, la resistencia estructural de los tallos y la estimulación de los procesos de floración.

ceniza madera
Las cenizas de madera orgánica o natural potenciarán el crecimiento de las plantas.

Además, este ingrediente ayuda a regular el pH de suelo gracias a sus propiedades alcalinas, actuando como un corrector. Esto crea un ambiente químico más propicio para el desarrollo saludable y eficiente de las raíces.

Para garantizar la obtención de estos beneficios, es fundamental utilizar la ceniza adecuada, evitando completamente aquella que contenga residuos grasos (la que proviene de asados o parrilladas) y también las que cuentan químicos perjudiciales (cuando se utiliza madera tratada previamente con pintura o barniz).

Aclarado esto, la tarea de jardinería que garantizará el crecimiento vigoroso y frondoso de las plantas de interior o del jardín consistirá en espolvorear ceniza directamente sobre el sustrato. Se sugiere utilizar aproximadamente 50 gramos por cada ejemplar y hacerlo con precaución para evitar la alcalinización excesiva del suelo, lo cual podría ser contraproducente para las especies.

cenizas
Las cenizas tienen distintos beneficios para las plantas.

Este truco de jardinería debe ponerse en práctica solamente dos veces por mes. En pocas semanas notarás cómo la planta comienza a crecer con un color verde brillante, con un tallo fuerte y hojas frondosas. En aquellos ejemplares florales se estimulará la floración.

